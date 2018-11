Efter det uventede nederlag i 'Vild med dans'-finalen lørdag får skuespiller Molly Egelind nu oprejsning.

Den 31-årige skuespillerinde og datter af Søs Egelind kan nemlig afsløre, at TV 2 Charlie i 2019 fortsætter deres serie-succes 'Sygeplejeskolen', hvor hun har en af de bærende roller som overklassepigen Anna.

»Allerede på onsdag går vi i gang med at optage sæson to. I er så mange, der har spurgt efter flere afsnit, så jeg er glad for endelig at kunne fortælle, at jeg selvfølgelig trækker i den fine, blå uniform igen,« jubler hun på Instagram.

'Sygeplejeskolen' har i efteråret haft over 400.000 ugentlige seere, hvilket bringer den op på siden af TV 2 Charlies forrige seriesucces 'Mercur'.

Vis dette opslag på Instagram Sidste afsnit af Sygeplejeskolen er rullet over skærmen... MEN!!! Allerede på onsdag går vi i gang med at optage sæson 2! I er så mange der har spurgt efter flere afsnit, så jeg er glad for endelig at kunne fortælle at jeg selvfølgelig trækker i den fine blå uniform igen. glæder mig HELT VILDT! Tak for de dejlige kommentarer og rosende ord jeg har fået hele sæsonen igennem, og tak fordi I har set så trofast med! Et opslag delt af mollyegelind (@mollyegelind) den 25. Nov, 2018 kl. 1.16 PST

Det har altså kun har givet TV 2 blod på tanden efter mere nostalgisk fiktionsdrama. En skabelon stationen med stor succes indledte i 2013 med 'Badehotellet'.

»Vi har fået så overvældende respons på serien. Den bliver jo sendt på Charlie, men både unge og ældre skriver til mig, at de er vilde med serien. Så vi går straks i gang med at lave flere afsnit,« uddyber Molly Egelind overfor TV2.dk og tilføjer, at hendes rolle i den kommende sæson kommer til at tage et opgør med sit ophav som rigmandsdatter.

'Sygeplejeskolen', der har fået blandede anmeldelser og blandt andet 'beskyldes' for at skære problematikkerne lidt for meget ud i pap om 1950'ernes kønsroller, har udover Molly Egelind rutinerede kræfter som Jens Jørn Spottag, Anette Støvelbæk og Benedikte Hansen på rollelisten.

De ventes alle at vende tilbage i sæson to, der endnu ikke har fået en premieredato i 2019.

Første sæson af 'Sygeplejeskolen' kan fortsat ses på TV2 Play.