Molly Egelind var fredag aften rørt til tårer, efter hun af dommerne fik stor ros for den freestyle, hun dansede med dansepartneren Mads Vad.

Og der lå da også en helt særlig, og meget følsom historie bag netop den dans.

»Jeg har desværre spildt rigitg meget af min ungdom på at være deprimeret og ligge derhjemme under dynen og ikke kunnet noget, fordi jeg har været så ked af det og rodet rundt i et mørke som jeg ikke under nogle mennesker at prøve,« fortæller en meget ærlig og rørt Molly Egelind efter Vild med dans-finalen fredag aften.

Hun fik det dog bedre, da hun kom ind på skuespillerskolen i Odense, hvor hun langtsomt begyndte at hvile mere i sig selv.

Foto fra Molly Egelind og Mads Vads freestyle. Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto fra Molly Egelind og Mads Vads freestyle. Foto: Martin Sylvest

»Da jeg kom ind på skuespillerskolen, fandt jeg et sted, hvor jeg hørte til og ikke følte mig mærkelig. Det hjalp meget, og så selvfølgelig modenhed og et større kendskab til mig selv og at vide, hvordan jeg holder humøret højt,« forklarer den 31-årige skuespiller.

Selvom hun i dag har det godt, er der stadig dage, der er hårdere end andre at komme igennem.

»Jeg har stadig dårlige dage og uger, men jeg har et slogan, der hedder, det går tit godt. Det plejer at gå godt, så hvorfor skulle det ikke det i dag,« lyder det fra skuespillerinden.

Hun og dansepartneren Mads Vad måtte fredag se sig slået i finalen af Simon Stenspil og Asta Björk.

Var Simon Stenspil og Asta Björk de rigtige vindere af Vild med dans?

Alligevel ser Molly Egelind det som en sejr at få lov til at sætte fokus på det at havde det svært psykisk.

»Jeg synes, det er en vigtig ting at snakke om mentalt helbred, for jeg har været flov over det i mange år, at jeg ikke kunne finde ud af mit liv, eller synes jeg kunne. Men jeg skulle bruge nogle år på at lære mig selv at kende,« siger Molly Egelind.

»Det føles som en sejr, at jeg fik lov at fortælle den historie i så stort et forum, som Vild med dans er. Det føles som en personlig forløsning, og jeg er dybt taknemmlig over, at vi gjorde det sammen,« tilføjer en rørt Molly Egelind med våde øjne.

Freestylen blev danset til nummeren This is me af Keala Settle and the greatest, og Molly Egelind og Mads Vad scorede 40 point ud af 40 mulige for deres præstation.

Mads Vad og Molly Egelind fik maksimumpoint for deres freestyle. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mads Vad og Molly Egelind fik maksimumpoint for deres freestyle. Foto: Martin Sylvest

Her kan du følge B.T.s livedækning af Vild med dans-finalen minut for minut.