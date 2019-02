Modeeksperterne Jesper Høvring og Uffe Buchard har gennem flere år kommenteret kjolerne på den røde løber ved Oscar-showet, men i år blev der fokuseret for meget på fejlene ved kvinders kroppe.

Det mener i hvert fald filmanmelder og journalist Ida Rud Nielsen, der kalder modeeksperternes kommentarer nedladende.

»Jeg er frustreret over, at kommentarerne går på kvinderne, og at det ikke er deres tøj, de forholder sig til, det er deres armhuler, størrelser og skuldre. Det ærgrer mig, at det første, de gør, er at finde fejl, det bliver så nedladende. Jeg savner bare mere begejstring for tøjet og mindre kritik af kroppe,« siger Ida Rud Nielsen, der også er kendt fra dokumentarserien 'Tykke Ida' til B.T.

Hun har i et indlæg hos mediet Heartbeats skrevet, hvordan hun finder det trættende, at de to kommentatorer skal kritisere de kvindelige stjerners kroppe. Ida Rud Nielsen fremhæver blandt andre Serena Williams, som bliver kritiseret for at have såkaldte 'vagina armpits', der er et engelsk udtryk for de hudflapper, der kan komme mellem armhulerne og brystet, hvis man har en stropløs kjole på.

Serena Williams ved årets Oscar-uddeling. Foto: VALERIE MACON

»Serena er en af verdens største sportsstjerner, og det bliver degraderet til, at hun har folder under armene, og det er der altså mange, der har. Jeg ser det ikke, og jeg tror, mange mennesker ikke ser de der armpits, men så sidder der småperfide typer og kritiserer det,« siger Ida Rud Nielsen.

Den kendte designer og modeekspert Jesper Høvring mener, at kritikken af ham og kollegaen er unuanceret og glemmer alle de rosende ord, de to modeeksperter brugte om kvinderne på den røde løber. Han står dog ved kritikken af Serena Williams.

»Den eneste, jeg sagde noget negativt om, var Serena Williams, men det ville være fjollet at sige, at hun ser virkelig godt ud, for alle kan se, hun har deller deroppe. De fleste har ekstra hud ved armene, både mænd og kvinder, men det er ikke altid så pænt at fremhæve det,« lyder det fra Jesper Høvring.

Kunne I ikke bare have undladt at kommentere det?

Onsdag 28. maj 2014 er kjolemageren Jesper Høvring fotograferet i sin butik på Frederiksberg i anledning af, at han fylder 40. Portræt til navneportræt i Berlingske. Foto: Betina Garcia

»Jo, men det er vi ikke hyret ind til. Vi er hyret ind til at snakke om det, vi ser. Og når noget er så åbenlyst, taler vi om det. Jeg står med kvinder i brudekjoler hver dag, der siger, de ikke vil have deller ved armene. Det er latterligt ikke at tale om det, når alle nu kan se det.«

Men kan man ikke kommentere tøjet uden at fokusere på kroppen?

»Jeg kan ikke bare sige: 'Se nogle pæne blå pailletter'. Vi taler jo om et helhedsbillede, ellers skal vi snakke om tøj på en bøjle. Og det er jo stjernerne, vi skal snakke om.«

Ida Rud Nielsen mener også, det er forkert, når Jesper Høvring kritiserer skuespiller Melissa McCarthy for at have for runde skuldre i sin kjole. Ifølge Jesper Høvring selv er der dog tale om en faglig vurdering af, hvordan tøjet sidder på hende.

Er du enig i Ida Rud Nielsens kritik af modeeksperterne?

»Vi fremhæver præcis, hvordan Melissa McCarthy ser godt ud. Jeg siger bare, at kappen på skulderen bliver for rund, og jeg forklarer faktisk helt teknisk, hvorfor det er sådan,« lyder det fra designeren.

Ida Rud Nielsen mener også, man skal huske, at Oscar-uddelingen er en filmfest og altså ikke et modeshow, der skal kommenteres som et sådant, men også her er Jesper Høvring decideret uenig.

»Uffe og jeg er hyret til at kommentere verdens største modeshow. Det er ikke kun en filmbegivenhed, men det er også et modeshow, og der findes ikke andre steder, hvor nogle stjerner betales op til en million for at have en kjole på,« siger Jesper Høvring.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra modeekspert Uffe Buchard, men det har ikke været muligt.