Uanset om du studerer billeder fra den røde løber eller tjekker modetendenser på de sociale medier, så kan det ikke have undgået din opmærksomhed.

Barbie er in.

Dukken har lagt navn til en film, der lige nu sælger biografbilletter i hele verden, men den har også lagt navn til en modetendens.

Barbie-core er navnet og farven er – selvfølgelig – alle nuancer af lyserød eller pink.

Sille Henning, der er kreativ konsulent og har beskæftiget sig med mode i mere end to årtier, har længe haft øje på den.

Sangeren Billie Eilish iført sit personlige take på Barbiecoren. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sangeren Billie Eilish iført sit personlige take på Barbiecoren. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

»Barbie-coren blev sparket i gang, da de første billeder fra filmen blev offentliggjort for over et år siden.«

Siden har filmindustrien, modeindustrien og kendte inspireret hinanden og sat gang i en opadgående spiral, som har fået det lyserøde univers til at eksplodere og blive en egentlig Barbiecore.

Skal Sille Henning forklare bevægelsen, begynder den med frigivelsen af de første foto fra optagelserne af ‘Barbie’.

»De første billeder blev vist nogenlunde samtidig med, at Valentines chefdesigner lancerede sin efterårskollektion med 40 helt pink silhuetter.«

Et par af de modeller, der blev vist, ved Valentinos 100 procent pinke modeshow i Paris i marts 2022. Foto: Vianney Le Caer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Et par af de modeller, der blev vist, ved Valentinos 100 procent pinke modeshow i Paris i marts 2022. Foto: Vianney Le Caer/AP/Ritzau Scanpix

I marts 2022 præsenterede Valentino den specialfremstillede farve Valentino Pink PP opkaldt efter modehusets kreative direktør, Pierpaolo Piccioli, og dedikerede en hel kollektion til den farve alene.

»Da den meget smukke skuespiller, Florence Pugh, poserede til Valentinos show i Rom klædt i pink, var Barbie-coren modemæssigt sparket i gang. Men også Hailey Bieber og Kim Kardashian har budt ind. Chanel har lanceret en ny resort-kollektion med reference til Barbie og mange andre skønheds- og mode-collaps er fulgt efter. Det er blevet enormt,« siger hun.

Ifølge Sille Henning er pink en 'kulør, der typisk sælger rigtigt godt'. Det forklarer, hvorfor modedesignerne og producenter elsker den. Men der er én helt særlig god grund til, at vi andre også gør det.

Farveeksplosionen vi lige nu ser i modebilledet, er et opgør med coronatiden, mener modeeksperten.

Den lyserøde feber raser over hele verden, men fortolkes vidt forskelligt fra kontinent til kontinent. Her er det biografgængere i La Paz i Bolivia, der er klar til at gå til premiere. Foto: Luis Gandarillas/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den lyserøde feber raser over hele verden, men fortolkes vidt forskelligt fra kontinent til kontinent. Her er det biografgængere i La Paz i Bolivia, der er klar til at gå til premiere. Foto: Luis Gandarillas/EPA/Ritzau Scanpix

»Efter corona kom der en egentlig farve 'revival'(genoplivning red.). Man taler om revenge-dressing, (hævnmode, red.), hvor vi tager farverne tilbage og gør op med alt det triste, grå jogging tøj.«

»Pink symboliserer glæde og nostalgiske minder. Den har noget feminint over sig – er girly uden at være barnlig. Mange kvinder kan bare godt lide pink. Selvom vi måske ikke klæder os i pink, elsker vi pink drinks og sugerør med pink flamingoer.«