Da den populære tv-stjerne og BBC-vært Jimmy Savile døde i 2011, blev det modtaget med noget nær landesorg.

Den 84-årige blev af offentligheden anset som en af landets største og mest anerkendte tv-ikoner, men bag facaden viste det sig, at der lå en dyster og grusom hemmelighed.

En hemmelighed, han havde formået at holde skjult i årtier.

Et par år efter hans død blev det nemlig afsløret, at Jimmy Savile gennem årene som tv-stjerne havde sexmisbrugt hundredvis af mindreårige børn. Han havde sågar i mindst ét tilfælde misbrugt et barn, der lå for døden på et hospice.

Arkivfoto fra 2005 af den nu afdøde Jimmy Savile. Iført sine legendariske røde briller. Foto: EPA Foto: LINDSEY PARNABY

Derudover skal han angiveligt også have misbrugt lig, som han havde fået adgang til, fordi han arbejdede som frivillig på en række hospitaler rundt om i landet.

Ud af hans utallige ofre blev minimum fire børn under ti år udsat for fuldbyrdet voldtægt af Jimmy Savile, mens fire andre børn under ti år blev udsat for seksuelt misbrug.

Ifølge politirapporten mistænkes det, at Jimmy Savile stod bag minimum 214 sexforbrydelser, hvoraf størstedelen omhandlede mindreårige.

Afsløringen af Jimmy Saviles alter ego medførte, at BBC blev anklaget for bevidst ikke at have grebet ind over for stjernen og for at have fortiet viden om hans utallige overgreb.

Nu har tv-stationen så taget et overraskende valg. De har nemlig valgt selv at lave en mini-serie om deres tidligere vært. En mini-serie, der kommer til at hedde 'The Reckoning', hvilket på danske kan oversættes til 'Dommedag'.

Det er BBC selv, der har annonceret nyheden. Ifølge producenten Jeff Pope har tv-stationen valgt at lave serien, fordi det »er en nødvendig historie at fortælle.«

»Vi bliver nødt til at forstå, hvorfor en mand som Jimmy Savile i så mange år syntes at have været immun overfor almindelig kontrol og politi-efterforskning,« siger han til det britiske medie.

Også BBC's dramachef, Piers Wenger, sætter ord på den kommende serie:

Hytten her i det skotske højland tilhørte Jimmy Savile. Efter nyheden om krænkelserne brød frem blev den oversprøjtet med skældsord. Foto: RUSSELL CHEYNE

»Vi vil samarbejde med hans (Jimmy Saviles, red.) ofre for at sikre, at deres historier bliver fortalt med følsomhed og respekt. Vi vil også samarbejde med institutioner, som Jimmy Savile var tilknyttet, og undersøge under hvilke omstændigheder, hans forbrydelser fandt sted, siger han og fortsætter:

»Drama har evnen til at skildre svære virkelige hændelser, og hvilke konsekvenser de har haft for ofrene. Derved kan vi forhåbentlig lære noget og undgå, at noget lignende sker igen.«

Det er endnu uvist, hvem der kommer til at spille rollen som Jimmy Savile i serien.

Omfanget af tv-stjernens forbrydelser har tidligere fået britisk politi til at kalde sagen for den mest omfattende overgrebssag i Storbritanniens historie.

Overgrebene skete i perioden fra 1955 til 2009, men de fleste af dem fandt sted i perioden mellem 1966 og 1976, da Savile var mellem 40 og 50 år.

Omkring 73 procent af overgrebene var mod børn og unge, mens de resterende 27 procent var mod voksne.

De mange overgreb fandt sted over hele Storbritannien, og anmeldelserne var derfor fordelt på 28 politikredse.

Mange af overgrebene fandt sted på hospitaler og andre institutioner, hvor Savile arbejdede som frivillig, men mindst 72 af hans ofre fik han kontakt til gennem sit arbejde som vært på BBC.