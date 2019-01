Der venter seerne et brag af en sæson, og allerede i aftenens sæsonpremiere af 'Luksusfælden' kommer eksperterne på hårdt arbejde.

I mere end ti år har en lang række deltagere fået hjælp af ‘Luksusfælden’, men danskerne har stadig ikke styr på budgetter og gældsafvikling. Derfor er TV3’s succesfulde program i aften tilbage med en ny sæson.

Igen er Kenneth Hansen en del af ekspertholdet, og i sæsonen kommer han – og de andre økonomiske eksperter – ud for lidt af hvert, og det er endnu en spændende og vild sæson i vente. Det fortæller han til Realityportalen.

»Seerne kan glæde sig til en sæson, hvor deltagerne finder på nye, kreative måder at skaffe penge på, og der er ekstreme eksempler på misbrug og udnyttelse af familie og venner,« siger Kenneth Hansen og fortsætter:

»Deltagerne ved stadig ikke, hvad de bruger deres penge på. De kan bare se, at de vælter ud fra kontoen, og at de ikke har råd til ting som rejser, og hvad de ellers vil købe. Men det handler jo ofte bare om, hvordan de vælger at bruge deres penge på alle mulige andre unødvendige ting, og så er familie og venner faldet for historien om, at noget er gået galt – eller hvad forklaringerne ellers har været. Det ser vi en del i denne sæson.«



Stor respekt for deltagerne

Kenneth Hansen slår fast, at han har den største respekt for de deltagere, der vælger at tilmelde sig ‘Luksusfælden’ og åbne op omkring et så tabubelagt emne som økonomi. Og han har ikke planer om at stoppe i den nærmeste fremtid.

»Jeg synes stadig, det er spændende at lave, og jeg elsker, når det lykkes for os og deltagerne. Det er brændstoffet på mit bål, for man kan se, hvor meget gladere de bliver, og hvor meget de har rykket sig på den måned, vi har været væk fra dem. Det er ofte helt andre mennesker, vi møder anden gang,« siger han og fortsætter:

»På samme måde er det også virkelig ærgerligt, når vi ikke når i mål med deltagerne, og når de ikke lige vil tage det sidste skridt for at komme videre – om det er at sælge bilen, eller hvad det er. Det ærgrer mig, når vi ikke får deltagerne til at indse, at de er nødt til at gøre disse ting. For det er tydeligt, at de deltagere, der lytter til os, har det så meget bedre psykisk efterfølgende. Det påvirker virkelig en, når man har dårlig økonomi.«

“Havde han gjort det mod en anden, var han kommet i fængsel”

Allerede i aften kommer Kenneth Hansen og Carsten Linnemann på noget af en opgave. Her står de over for Martin og Mette fra Randers. Da Martin kom i RKI, stoppede det ikke hans overforbrug finansieret af dyre kviklån lån, og han begyndte i stedet at optage lån i Mettes navn, uden hun var klar over det.

Martin forsøgte at skjule sine sport ved at slette Mettes mails og gemme brevene for hende, men løgene varede ikke evigt. Mette tror dog stadig kun, at det er sket fem gange, men der venter hende en chokerende afsløring, da eksperterne kan fortælle, at det er sket langt flere gange – og til et samlet beløb for over 100.000 kroner.

»Martin viste ingen form for anger over det, han havde gjort – i hvert fald i starten. Og jeg må sige, at jeg ikke kan forstå, hvordan man kan få sig selv til at gøre sådan noget mod en – især mod en, man har så tæt på sig. Mette har selvfølgelig også et ansvar for, at hun ikke satte en stopper for det, da hun opdagede det, men det skal jo ikke være en undskyldning for Martins handlinger. Det er helt grotesk,« siger Kenneth Hansen om aftenens afsnit.

Tiden vil vise, om det afsnit bliver det vildeste, som eksperterne kommer ud for i løbet af sæsonen. Men Kenneth Hansen er i hvert fald ikke i tvivl om, at det ligger højt oppe på listen.

»Det er i hvert fald noget af det vildeste, man kommer til at opleve. Der er også andre eksempler på misbrug af familie og venner, men det, der gør dette afsnit så vildt, er jo, at det er ulovligt, og at det skete så mange gange mod en person så tæt på ham. Hvis det havde været mod enhver anden, der valgte at gå til politiet, så risikerede han jo en dom for dokumentfalsk og bedrageri på op til to års fængsel.«

Du kan se ‘Luksusfælden’ hver tirsdag klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk