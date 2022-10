Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da Mille Gori i starten af sine tyvere tog til åbent hus på en kasserne, mente en sergent, at hun var uegnet til militæret. At hun med sine 161 cm hverken havde højden eller drøjden til at tage i krig.

»Så lagde jeg ideen på hylden, men jeg har altid tænkt, at det var ærgerligt, at jeg ikke selv fik lov til at vælge, om jeg ville være værnepligtig,« fortæller den 33-årige tv-vært.

Nu må man sige, at hun har taget revanche.

I de sidste otte uger har man kunnet følge Mille Gori i TV 2-programmet 'Korpset', hvor 12 kendte danskere køres igennem et benhårdt militærkursus styret af tidligere jægersoldater.

Mille Gori i en af de sidste øvelser i 'Korpset'. Vis mere Mille Gori i en af de sidste øvelser i 'Korpset'.

Sådan trænede Mille Gori op til 'Korpset' Selvom Mille Gori ikke laver elitesport på samme niveau som de tre andre 'finalister' i 'Korpset', er hun generelt set i god form og har en baggrund som professionel danser. Når hun laver børnefjernsyn, udfører hun derudover alle sine stunts, hvilket også kræver en del fysik, ligesom hun inden optagelserne af 'Korpset' havde haft en sommer som cirkusartist. »Jeg er jo uddannet luftakrobat, som jeg trænede op til inden. Jeg kender min krop sindssygt godt og ved præcis, hvor meget der skal til for at komme i form,« forklarer Mille Gori. »Jeg havde 4-5 uger til at gøre mig klar til 'Korpset', og der gik jeg også nogle lange ture med tung oppakning - mest for mine fødders skyld - for at have indsigt i, hvad der ville ske.«

Flere af deltagerne faldt fra undervejs, men Mille Gori, der aldrig overvejede at give op, holdt ud hele vejen og stod til sidst som 'sejrskvinde' sammen med vægtløfter Katrine Bruhn, MMA-kæmper Nicolas Dalby og ekstremløber Kristina Schou Madsen.

»Det var fuldstændig magisk. Og fuldstændig vanvittigt,« husker Mille Gori tilbage på afslutningen og fortsætter:

»Da jeg kom tilbage på et hotelværelse, så jeg på mig selv i spejlet og sagde, 'du fucking gjorde det!' Jeg har altid haft den tilgang i livet, at man kan, hvad man vil, men de sidste mange år har jeg mødt så mange, der stiller spørgsmålstegn ved det, at jeg på et tidspunkt tvivlede lidt på, om det bare var noget, jeg bildte mig ind.«

Hun tilføjer:

Følgende genneførte korpset: Vægtløfter Katrine Nim Bruhn, MMA-kæmper Nicolas Dalby, ekstremløber Kristina Schou Madsen og Mille Gori, danser, cirkusartist, tv-vært Vis mere Følgende genneførte korpset: Vægtløfter Katrine Nim Bruhn, MMA-kæmper Nicolas Dalby, ekstremløber Kristina Schou Madsen og Mille Gori, danser, cirkusartist, tv-vært

Overskred flere grænser undervejs Mille Gori har altid haft et modsætningsfyldt forhold til vand, da hun både elsker havet og finder ro ved at kigge på det, men samtidig har en fobi for hajer og bliver bange når hun ikke kan se havbunden. »Hvis jeg ikke kan få fodfæste eller vandet bliver for grumset, så får jeg følelsen af at nogen nedefra vil trække mig ned og slå mig ihjel,« fortæller Mille Gori og fortsætter: »Jeg kan sagtens bade og elsker at være ved stranden, jeg går bare ikke ud, hvor jeg ikke kan orientere mig,« forklarer Mille Gori, der i 'Korpset' flere gange måtte have hovedet under vand. »Jeg tror, de fleste ville blive skrækslagne af at skulle hoppe baglæns ud af en helikopter, men det rørte mig overhovedet ikke. Jeg var mest bange for at ende alene ude i søen og svømme ind på land igen.«

»Så det her var en påmindelse til mig selv om, at jeg godt kan - og skal huske at tage det med videre.«

Mille Gori har altid været fascineret af militærverdenen.

Hendes yndlingsfilm er tilmed actionfilmen 'G.I. Jane' fra 1997, hvor Demi Moore spiller den første kvinde der skal forsøge at gennemføre USA's hårdeste militæruddannelse.

Da TV 2 sidste år spurgte, om hun ville være med i 'Korpset', lød der derfor også straks et højt og rungende ja - blandt andet for at vise, at man godt kan være med, selvom man er kvinde og 161 centimeter høj.

De fleste kender Mille som 'Motor Mille' i DR's børneunivers. Vis mere De fleste kender Mille som 'Motor Mille' i DR's børneunivers.

»Og så endte vi endda med at stå tre piger på 161 tilbage som de sidste,« fortæller Mille Gori med et grin og tilføjer, at hun altid har været fast seer af programmet og fundet det interessant at følge, hvad der sker, når et menneske udsættes for et både fysisk og mentalt pres.

»Jeg har fået helt vildt mange fine reaktioner fra seerne,« fortæller Mille Gori, der oplever, at hun med sin medvirken i 'Korps'et har inspireret lang flere, end hun havde turde håbe på.

»Der er dem, der siger, at de kender mig via deres børn som 'Motor Mille' og har fået en helt ny respekt for mig som menneske. Og så er der dem påpeger, hvor fantastisk det er, at jeg jo 'bare' er et almindelig menneske, der vil noget så meget, at jeg bare gør det. Og det er jo dejligt.«

Mille Gori håber derfor også, at hun - og hendes tre kvindelige 'med-finalister' kan være med til at inspirere og bane vejen for mere ligestilling indenfor militærverdenen.

Er blevet tæt med særligt én deltager Mille Gori har siden optagelserne sidste efterår på Bornholm haft god kontakt med de andre deltagere, men særligt én er blevet en af hendes rigtig gode venner. »Kristina (Ekstremløber Kristina Schou Madsen, red.), som jeg gennemførte med, har jeg haft kontakt med et par gange om ugen lige siden. Vi fandt hurtigt hinanden og har samme menneskeforståelse og lyst til eventyr,« fortæller hun og tilføjer, at hun også har fået et særligt godt bånd til tv-vært Abdel Aziz Mahmoud.

»Det vil jeg gerne slå et slag for. At det kommer til at give vande i ringet, at vi står tre piger til sidst og viser, at vi sagtens kan være med. At det ikke handler om, hvordan man ser ud, men hvem man er som menneske.«

Mille Gori tilføjer, at hun allerede har sat sig tre nye mål: At gennemføre et halvmaraton på Den Kinesiske Mur, klatre op til 'Base Camp' på Mount Everest og klare verdens hårdeste trekking-tur i Himalaya.

»Ikke nødvendigvis med et kamerahold, men for min egen skyld, slutter hun.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':