'Vild med dans' er netop gået i gang, og fans af TV 2-programmet har nok bemærket, at et velkendt ansigt manglede til fredagens premiere.

De sidste syv år har Mille Funk nemlig været med på holdet af professionelle dansere, men i år er der ikke blevet plads til hende.

»Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg gerne ville have lavet 'Vild med dans'. Men jeg vil hellere være ærlig i stedet for at pakke det ind i, at jeg havde travlt og alt muligt andet, man sikkert kunne have fundet på,« indrømmer Mille Funk, da B.T. møder hende onsdag til premieren på 'Pretty Woman – The Musical' i Tivolis Koncertsal.

Men selvom hun ærgrer sig over ikke selv at skulle på dansegulvet for ottende år i træk, så har hun forståelse for TV 2s beslutning.

»Sådan er det jo bare nogle gange, man skal passe ind i et cast, og der var jeg bare uheldig i år,« siger den 31-årige danser og trækker på skuldrene.

Den begrundelse fra TV 2, som Mille Funk fik oplyst for hvorfor, hun ikke skulle være blandt programmets professionelle dansere i år, var altså, at hun ikke passede ind i mixet med årets nydansere.

Men Mille Funk er også godt klar over, at hun ikke er den mest fleksible af de professionelle dansere.

»Jeg har jo et arbejde ved siden af, jeg skal passe, så jeg er måske heller ikke den mest fleksible danser, og hvis man heller ikke helt ved, at man har en nydanser i København, så tænker jeg, at jeg godt kan være sådan et lidt risikabelt kort at lægge sig fast på, fordi jeg skal passe mit job ved siden af,« indrømmer hun.

Men selvom hun ikke selv skal på gulvet i årets sæson, så følger hun troligt med hjemme fra stuen.

»Det gør jeg, jeg kan ikke lade være med at følge med, jeg er alt for nysgerrig! Og jeg elsker jo stadig programmet, selvfølgelig, det gør jeg, så hjemme fra stuen ser jeg med!« lyder det fra Mille Funk.

Men det får det »helt sikkert til at krible i dansebenene«, så den 31-årige danser er klar, hvis hun skulle få muligheden for at svinge en københavnerkendis rundt i TV 2-programmet til næste år.

»Det ville jeg elske!« slutter hun med et grin.