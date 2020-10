Danseparret Kristian Bech og Mille Funk var tydeligt mærkede fredag aften, efter de røg ud af 'Vild med dans'.

Parret mente, de havde danset rigtig godt, og de var sultne på mere. Faktisk var den professionelle danser Mille Funk så ærgerlig, at hun havde tårer i øjnene.

Man kan se, du er tydeligt rørt. Hvordan har du det?

»Ja, jamen jeg er bare så skuffet. Så skuffet,« lød det fra danseren.

Aftenens par, der røg ud, synes ellers, de klarede det godt på dansegulvet. Foto: Martin Sylvest

Og hendes makker, tv-vært og tidligere politibetjent Kristian Bech, var også meget ærgerlig. Også fordi aftenens dans havde betydet noget særligt.

»Dansen handlede jo om, at man skulle være en god far. Så det ville man jo godt have vist, siger 'station 2-værten.

»Det er du,« lød det prompte fra hans dansemakker, som gav hans arm et bekræftende klem.

Kristian Bech kunne også afsløre, at han havde fået en SMS fra sin ældste datter, som sagde netop dét. At han stadig var en god far. 'Vild med dans' eller ej.

»Jeg var bare så klar på mere, og jeg vil også sige, når jeg nu gjorde det godt, så er det også lidt sværere. Hvis jeg havde klaret det dårligt, så ville jeg måske bedre kunne forstå det,« lød det fra ham.

Noget, som Mille Funk sagtens kunne genkende.

»Der handler 'Vild med dans' om mange andre ting end bare dansen, og det må man jo acceptere,« sagde hun.

Næste uges 'Vild med dans'-program er i 'Knæk cancer'-udgaven, hvor der ikke er nogen, der ryger ud.