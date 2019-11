Selvom hun er den professionelle danser, var det fredag aften Mille Funk, der i 'Vild med dans' pludselig kom på glatis, da hun dansede 'cha-cha-cha' med Mikkel Kessler.

Den 28-årige danser har været meget påvirket af ugens begivenheder omkring Umut Sakaryas exit fra TV2's store underholdningsshow, og derfor gik det pludselig galt på dansegulvet, fortæller hun.

»Der har bare været meget i den her uge. Jeg har da også sagt undskyld til Mikkel, men det sker bare engang imellem,« forklarer hun og uddyber:

»Jeg tror, at det der skete var, at jeg tog et forkert trin, og så kom jeg til at hyle Mikkel ud af den. Efter dansen siger Mikkel undskyld, og så tænkte jeg, at 'det gider jeg ikke. Så hellere være ærlig og sige, at det var mig, der tog det forkerte trin.«

Mille Funk er privat rigtig gode venner med Umut Sakaryas dansepartner Jenna Bagge. Hun fortæller, at de løbende har været i kontakt, siden Umut valgte at sige stop oven på for mange negative kommentarer på de sociale medier.

»Hun var hjemme hos mig i aftes, og vi har været i dialog hele dagen. Vi er jo bedste veninder, så vi er hele tiden i kontakt,« fortæller Mille Funk.

Mikkel Kesslers gode ven Michael Maze blev som bekendt stemt ud for et par uger siden.

De to sportsmænd stillede op i 'Vild med dans' for at se, hvem der kunne komme længst. Og den vandt Mikkel Kessler alså, men de har ikke talt så meget om det endnu.

»Jeg driller ham altid. Ej, vi har ikke snakket så meget om det. Han er også ude og spille bordtennis og været i udlandet.«

Mille Funk tilføjer:

»Han har snappet pøj pøj til mig i aften.«

Se Mikkel Kessler og Mille Funk fortælle i videoen øverst.