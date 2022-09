Lyt til artiklen

Superstjernen er blevet sur på sin far, efter at han lod sig skille fra sin kone – Miley Cyrus' mor – efter næsten 30 års ægteskab.

Det skriver The Sun.

Siden april måned, hvor Billy Ray Cyrus gik fra konen Tish, har Miley Cyrus og hendes countrysyngende far haft det svært med hinanden.

Det har nu resulteret i, at far og datter er stoppet med at følge hinanden på Instagram.

En kilde tæt på Miley Cyrus fortæller, at hverken Billy Ray Cyrus eller Miley Cyrus ønsker at blive venner igen før modparten har sagt undskyld.

Hele skænderiet skyldes, at Miley Cyrus er sur på sin far over måden han opførte sig overfor sin kone Tish i slutningen af ægteskabet.

Hvad det præcis indebærer, vides ikke. Men Billy Ray Cyrus har, for at gnide salt i såret, valgt at følge Miley Cyrus' ekskæreste, Liam Hemsworth, i stedet for sin datter.

»Resten af deres familie håber, at deres konflikt snart vil slutte, men både Miley Cyrus og Billy Ray Cyrus er sure på hinanden,« beretter kilden.

Billy Ray Cyrus spillede Miley Cyrus far i Disney-serien Hannah Montana.