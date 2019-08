»Målet er at slå Maze. Jeg SKAL slå ham.«

Sådan lyder det fra bokseren Mikkel Kessler, da B.T. møder ham til pressemøde på 'Vild med dans'.

Han er nemlig ikke med for at vinde programmet, han er med for at slå sin gode ven og nu osgå konkurent, bordtennisspillere Michael Maze.

»Det er et gammelt væddemål, vi har haft,« siger Mikkel Kessler og griner.

Mikkel Kessler med sin dansepartner Mille Funk. Foto: Martin Sylvest

De er begge blevet spurgt om at deltage i programmet mange gange, hvor de har svaret ‘nej tak,’ men nu skulle det altså være.

Dog på én betingelse.

»Hvis jeg gør det, så skal vi gøre det sammen,« havde Michael Maze sagt til Kessler.

Konkurrencen er faktisk allerede gået i gang mellem de to sportsstjerner. De har holdt lidt øje med hinanden under dansetræningen.

»Jeg er ret sikker på, at jeg er den bedste, selvom Mikkel gør det ret godt,« siger Michael Maze.

Det er Mikkel Kessler ikke enig i.

»Ej, han er ikke bedre end mig - og det ved han godt,« siger han.

De har da også hver deres udfordringer i øvelokalet.

Michael Maze med sin partner Mie Moltke. Foto: Martin Sylvest

»Det er virkelig svært at husk alle de skridt.. eller jeg mener trin. Jeg har fået besked på, at jeg ikke må kalde det skridt,« forklarer Mikkel Kessler og griner højt.

Mens Michael Maze synes, at den nye måde at bevæge sig på er svær at føle sig tilrette i.

Der er endnu ikke en præmie på højkant blandt de to sportsmænd, men de afviser ikke, at der vil blive sat noget på højkant, hvis de kommer langt i konkurrencen.

Mikkel Kessler skal danse med Mille Funk i dette års sæson af 'Vild ned dans', mens Michael Maze skal danse med Mie Moltke.