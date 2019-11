Et skuffet udtryk og store frustrationer.

Det er måske, hvad man ville forvente som reaktion af en tidligere professionel idrætsudøver, efter at man er blevet slået ud af en konkurrence.

Men da Mikkel Kessler blev stemt ud af Vild med dans fredag aften sammen med dansepartneren Mille Funk, var parret helt afklaret ovenpå aftenens resultat.

»Vi forventede det lidt. Vi lå nederst hos dommerne og vi havde sagt, at vi skulle nok i den omdans, og det ville nok også blive os (der ville ryge ud, red.),« siger Mille Funk.

Mikkel Kessler og Mille Funk røg ud efter omdansen mod Coco O. og Morten Kjeldgaard.

Og for den tidligere professionelle bokser var det ikke ufortjent, at det var ham selv der måtte forlade programmet.

»Nu er det jo også et danseprogram og et underholdningsprogram, som vi alle sammen ved,« siger han og uddyber:

»Men jeg synes også, at hvis man tager det som et rent danseprogram, så synes jeg måske også, at det var på tide,« fortæller han, da B.T. fanger ham kort efter afgørelsen.