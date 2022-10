Lyt til artiklen

I tirsdagens 'Luksusfælden' bruger den 33-årige Mikkel fra Svendborg penge på gambling i stedet for at betale det fulde børnebidrag til sin femårige søn.

Faktisk har han brugt hele 52.600 kroner på at spille på et enkelt år.

Han har ikke prioriteret at betale det fulde børnebidrag til ekskæresten Diana på 1400 kroner.

Og selvom han også har vundet, har han ultimativt tabt 13.200 kroner på spilleriet.

»Da beløbet bliver afsløret, bliver jeg rigtig vred. Så kan det godt være, at han har vundet noget, og at det har udlignet sig lidt, men jeg kan kun tænke på alle de penge, han har brugt,« fortæller Diana i programmet.

Ekskæresten fortæller, at hun selvfølgelig er skuffet over at se, hvordan Mikkel har brugt sine penge, og at de er gået til at spille i stedet for at betale gæld eller beløbet til hende.

Eksperten Louise Fredbo-Nielsen kalder det da også 'helt på månen', at Mikkel bruger så mange penge på at spille, når han ikke betaler det fulde beløb til Diana, der sørger for deres fælles søn og er studerende.

Mikkels samlede gæld er på 616.000 kroner.

Her er 369.000 kroner gæld til den offentlige.

