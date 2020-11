Efter sin deltagelse i 'Luksusfælden' var 25-årige Mikkel klar til nyt liv med scooter, arbejde og orden i økonomien. Men skæbnen ville det anderledes.

Kun fire dage efter 'Luksusfælden'-eksperterne havde givet ham en scooter, blev han kørt ned af bilist på scooteren og har siden været sygemeldt.

Det fortæller han til B.T.

»Jeg var på vej til arbejde og holdt cirka 50 meter fra mit hjem i et t-kryds, da en bilist kom kørende. Og efter mit eget udsagn, så har han mere travlt med at glo på sin telefon end at holde øje med vejen,« forklarer Mikkel.

Mikkels ben efter ulykken. Foto: Privatfoto

Få sekunder efter gik det galt.

»Jeg holdt helt ude i siden, nærmest på fortovet, mens han slingrede ud i siden og knaldede lige ind i mig med 70 kilometer i timen.«

»Jeg kan huske, jeg blev rigtig sur, for hvordan kunne han undgå at se mig? Jeg satte mig på fortovet, og nogle vidner kom løbende og hjalp. Det var egentlig først efter en halv time, det gik op for mig, at jeg blev ramt. Det er svært at beskrive, men det gjorde rigtig ondt. Det var en smerte, jeg aldrig har prøvet før.«

Mikkel blev straks indlagt på Hvidovre Hospital, hvor lægerne konstaterede, at han havde brækket benet. Men indlæggelsen varede alligevel ved i hele ni dage efterfølgende.

Mikkel sammen med sin søster, Freya. Foto: Nent

Lægerne havde nemlig svært ved at begribe, at det 'kun' var benet, den var galt med. Ikke desto mindre er det nu – nogle måneder senere – stadig benet, der som det eneste er blevet beskadiget. Men det er også en omfattende skade.

Mikkel er nemlig stadig plaget af ulykken og fortsat er sygemeldt. Årsagen er, at lægerne ikke kan finde ud af, hvad næste skridt i hans proces skal være.

»De kan ikke finde ud af, om jeg skal genoptræne eller opereres. Jeg har prøvet genoptræning, men dér fik jeg af vide, at der ikke var genoptræningspotentiale. Så jeg føler, jeg bliver kastet lidt rundt i systemet, og så tror jeg heller ikke, corona hjælper på det,« siger Mikkel, der dagligt har en donjoy-skinne på sit ben.

»Det er da røvirriterende. Jeg laver jo ikke så meget og kan ikke lave så meget. For det meste ligger jeg ned, og jeg har hjemmepleje på, der gør rent og vasker mit tøj.«

Mikkel har før prøvet at være hæmmet i dagligdagen. For år tilbage kom han galt afsted i en arbejdsulykke, hvor han var indlagt i tre måneder, var på plejehjem i et halvt år og sågar sad i kørestol.

Af den grund gav ulykken i sommer grumme flash-backs.

»Det gør det, hver gang jeg kommer ind på hospitalet. Det er en frygt for at sidde i kørestol igen, og derfor flød tankerne også bare. Jeg kan ikke sige så meget om det, men det er en form for panik, der går op i kroppen på mig.«

Som nævnt er fremtidsudsigterne for Mikkel uklare, men han håber at være tilbage i sit arbejde til foråret. Og så agter han at fortsætte den økonomiske fremgang, han har været inde i siden 'Luksusfælden'.

Mikkel har fået ryddet op sin økonomi og er fortrøstningsfuld for fremtiden. Foto: Nent

»Det går fint. Folk får, hvad de skal have. Heldigvis har jeg fuld løn under sygdom, så jeg overholder budgettet.«

»'Luksusfælden' har betydet helt åndssvagt meget. Ikke kun økonomisk. Det har lært mig en voksen tilgang til tingene. Blandt andet at man skal tænke mere over konsekvenserne af ens handlinger, og man skal ikke være bange for at sige, hvis man har det skidt.«

Mikkel fortæller afsluttende, at han grundet ulykken ikke får kørt på den scooter, eksperterne gav ham.

Han har imidlertid fået en ny, da den forrige blev totalskadet under ulykken, fortæller han.