Tårerne får frit løb hos Mikkel Beha Erichsen i det seneste afsnit af TV 2 Charlie-programmet 'Deja-vu med Frøkjær'.

Her afspiller Cecilie Frøkjær et klip fra det populære TV 2-program 'Kurs mod fjerne kyster', hvor man følger Beha-familiens sejlads rundt om i verden.

I klippet ser man Troels Kløvedal sige farvel til sin søn samt børnebørne, Emil og Theis, før de stævner ud på deres lange sejltur.

Det får Mikkel Beha Erichsen til at afsløre, at det er første gang, han ser sin far, siden hans død.

»Jeg har ikke set min far eller hørt hans stemme, siden han døde. Det har jeg undgået. For han findes jo på tv-programmer og i podcast. Det har ligesom været for tæt på,« siger en tydeligt berørt Mikkel Beha i programmet.

Troels Kløvedal gik bort 23. december 2018 efter to års sygdomsforløb med sygdommen ALS og lungesygdommen bronkiektasi i en alder af 75 år.

Mikkel Beha og Troels Kløvedal - far og søn. (Foto: Scanpix) Foto: Axel Schütt Vis mere Mikkel Beha og Troels Kløvedal - far og søn. (Foto: Scanpix) Foto: Axel Schütt

I programmet fortæller Mikkel Beha Erichsen, at han i lange perioder af livet ikke har set sin far, men særligt de sidste ti år af Troels Kløvedals liv blev betydningsfulde for far og søn.

»De sidste ti år kom vi tættere på hinanden, end vi havde været før i livet. Og de sidste tre-fire år, hvor han var syg, kom vi rigtig tæt på hinanden. Så på den måde har det også været et forhold, der har udviklet sig meget,« siger han og fortæller, at Troels Kløvedal altid var enormt opmærksom på, at Mikkel Beha Erichsen skulle gå sine egne veje.

Og selvom det i dag er lidt over fire år siden, Troels Kløvedal gik bort, lægger Mikkel Beha Erichsen ikke skjul på, at savnet af faderen er stort.

Programmet 'Deja-vu med Frøkjær' vises mandag aften klokken 20.40 på TV 2 Charlie, men kan streames allerede nu på TV 2 Play.