På den sidste tur rundt i 'Kurs mod danske kyster' får Mikkel Beha Erichsen og resten af familien besøg af en helt særlig gæst.

I Nordjylland, nærmere betegnet Strandby, stod kronprins Frederik nemlig klar til at rykke om bord på skibet med en pakket taske og dykkerudstyr.

Her fulgte Kronprinsen med i næsten to dage, hvor turen både gik til Læsø og også bød på en tur under vandet i Kattegat ved øgruppen Hirsholmene.

Mikkel Beha fortæller, at de ikke havde planlagt noget kongeligt program, og at kronprins Frederik skulle være et helt almindeligt besætningsmedlem, hvor den både stod på hjemmelavet mad på skibet og besøg hos lokale.

Kronprins Frederik sammen med Mikkel Behas tre drenge: Emil, Alfred og Theis Midé Erichsen. Foto: Hannelore Dörner/TV 2

»Jeg tænkte, at det kunne være spændende at have Kronprinsen med ud at sejle på denne tur, for hvis der er nogen, der kender og har sejlet rundt i Danmark, siden han var helt lille om bord på Kongeskibet Dannebrog, så er det ham,« fortæller Mikkel Beha Erichsen til Billed-Bladet og fortsætter:

»Vi har kærligheden til at dykke og sejle til fælles, og derfor kunne det være fantastisk at have ham med inde i vores verden og dele nogle af oplevelserne med ham.«

I programmet skal Kronprinsen blandt andet med ud at dykke med resten af familien, og her fortæller han om dengang i 1995, hvor han tog uddannelse som frømand:

»Vi lærte virkelig at bevare roen de der ekstra 10 sekunder, når nogen kom og tog sutten (regulatoren, red.) ud af én bagfra. Jeg kan huske, at vi også skulle lukke for lufttilførslen ved hinanden, når vi var på presluft,« siger kronprins Frederik i programmet.

Kronprins Frederik på vej ud for at dykke. Foto: Hannelore Dörner/TV 2

Her fortæller Emil Midé Erichsen, at den leg har han også leget med sin instruktør, da han var i gang med uddannelsen som dykkerinstruktør. Og hurtigt kommer samtalen hen på, hvordan reglerne er omkring at tisse, når man har sin dykkerdragt på:

»Man må jo ikke tisse i en anden mands dragt. Men jeg ved, at I er dernede længe nok til, at I bliver nødt til at tisse,« siger Emil Midé Erichsen i programmet, og den joke griber Kronprinsen hurtigt og fortsætter:

»Der er to slags frømænd. Dem, der tisser i dragten og ikke indrømmer det. Og så er der dem, der tisser i dragten og indrømmer det,« siger kronprins Frederik og griner.

'Kurs mod danske kyster' kan ses på TV 2 torsdag klokken 20 og på TV 2 PLAY.