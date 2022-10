Lyt til artiklen

Det var med håbet om, at kærligheden ville opstå, når kameraerne var kommet på afstand, at Melissa Bredvig og Mikael Beck lod sig skille i sæsonens sidste afsnit af 'Gift ved første blik'.

Men sådan er det desværre ikke gået, fortæller Mikael Beck.

»Vi tog en pause fra hinanden for at mærke, hvordan det føltes, når vi så hinanden igen, men der var desværre ikke den fysiske gnist, som selvfølgelig skal være i et forhold,« siger han.

Parret aftalte at holde sommerferie hver for sig, hvorefter de – sammen med de andre 'Gift ved første blik'-par – ville mødes til en fremvisning af de første to programmer, inden de blev sendt.

Dagen inden tog Mikael Beck hjem til sin ekskone, hvor de spiste aftensmad og hyggede med et glas vin.

»Vi kunne godt mærke, at vi havde savnet at snakke med hinanden om alt det, vi havde været igennem, men den sidste lille del – et savn på et mere romantisk plan – var der ikke,« siger Mikael Beck, der dog tilføjer, at parret fortsat er venskabelige og skal ses til et event senere på året.

I løbet af sæsonen er der blevet sat stor fokus på parrets forskellige forhold til fysisk berøring. Mens det er vigtigt for Mikael Beck at komme fysisk tæt på en kvinde for at kunne mærke, om der er grundlag for mere, er Melissa Bredvig mere tilbageholdende og skal omvendt føle sig sikker på relationen, før hun har lyst til at give sig hen.

Derfor kan man godt få det indtryk, at Mikael Beck var mere interesseret i sin hustru, end hun var for ham – ikke mindst, fordi han i sæsonafslutningen valgte at læse et langt, personligt og følelsesladet brev op for Melissa Bredvig, der på to tætskrevne sider beskrev de mange følelser, han havde for hende, men som han ikke havde haft mulighed for at udtrykke.

Det var Mikael Becks egen idé at læse brevet op i programmet. Foto: Mads Castillio Vis mere Det var Mikael Becks egen idé at læse brevet op i programmet. Foto: Mads Castillio

»Det bliver fremstillet, som om jeg er gladere for hende, end hun er for mig, men sådan følte jeg det slet ikke selv. Jeg har bare min egen måde at være på, hvor nærvær og omsorg er vigtigt, mens sådan noget med at give et kys derimod er en kæmpestor ting for Melissa og noget, hun i højere grad mærker efter, om hun er klar til. Og det var helt fint med mig,« siger han.

»For det var faktisk slet ikke så stort og tungt et emne, som det klippes til i programmet. Men at lave et program med to mennesker, der hygger sig og har det sjovt, er jo heller ikke godt tv, så jeg forstår det godt.«

Alt i alt er han tilfreds med både forløbet og eksperternes match. For fysisk tiltrækning kan ingen jo skabe på baggrund af et spørgeskema og nogle psykologsamtaler, som han siger.

Han er kun ærgerlig over, at deltagelsen ikke mundede ud i et forhold.

»Jeg havde selvfølgelig håbet at finde den eneste ene, men jeg blev også træt af at tvinge to puslespilsbrikker sammen, som kun passede 80 procent, fordi den fysiske tiltrækning bare ikke var der,« siger han.

»Jeg vil stadig gerne finde den helt rigtige kvinde for mig, men jeg er ikke klar til at kaste mig ud på datingsider lige nu. Det sker, hvis det sker.«

B.T. har kontaktet Melissa Bredvig, men hun er ikke vendt tilbage inden artiklens deadline.