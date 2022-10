Lyt til artiklen

Det var ikke, fordi Mikael Beck bare 'ville i bukserne' på sin kone, at han brugte seks timer på at klargøre et vildmarksbad i torsdagens udgave af 'Gift ved første blik'.

Det bliver han nødt til at slå fast, efter at et meget opsigtsvækkende full body massage kit fik internettet til at gløde den seneste uge.

I ugens afsnit er parrene på getaway, og for Mikael Beck og Melissa Bredvigs vedkommende går den til et sommerhus tæt på naturen, hvor de kan sove i shelter, kigge på stjerner, drikke champagne og gå ture i solnedgangen på stranden. En tur, som Mikael Beck selv havde planlagt for sin hustru.

»Indtil videre var det meste foregået på hendes hjemmebane. Vi boede hos hende i København og var ret hurtigt til kobberbryllup med hele hendes familie. Så jeg ville gerne vise hende, hvad jeg synes er fedt, og hvad mit arbejde går ud på,« siger den 36-årige overkonstabel, der blandt andet hev Melissa Bredvig med på pansermuseum og på helikoptertur.

Mikael Beck har i ugens afsnit planlagt en romantisk getaway for sin hustru, Melissa Bredvig. Foto: Mads Castillio Vis mere Mikael Beck har i ugens afsnit planlagt en romantisk getaway for sin hustru, Melissa Bredvig. Foto: Mads Castillio

Han var specifikt gået efter et sommerhus med vildmarksbad. Ikke i håb om, at det at være halvnøgen med sin hustru ville føre til mere.

Men efter sidste uges afsnit kan han godt forstå, hvis nogen får det indtryk.

Her hev han nemlig en massageolie op af tasken, mens hans kone – nærmest med skræk i øjnene – læste teksten på flasken højt: 'Full body massage'.

Hvilket selvfølgelig blev bemærket på de sociale medier, hvor flere seere anså ham for at være lige lovlig offensiv.

Han er derfor ærgerlig over, at det i programmet bliver fremlagt, som om han har været ude at købe massageolie for at få lov at røre ved sin kone. Massagesættet fik parret nemlig i bryllupsgave, og så ville det da 'virke åndssvagt ikke at prøve det af', siger han.

»Jeg bliver lidt ked af det, når folk tror, jeg bare vil i bukserne på hende. For det var slet ikke min hensigt. Men når der står 'full body massage' på kittet, så skulle jeg selvfølgelig have været bedre til at fremlægge min hensigt,« siger Mikael Beck, der endte med både at få og give fodmassage.

»Jeg ville bare prøve at nusse og røre, uden det skulle blive for intenst. Vise hende, at det er trygt at blive nusset af mig. Og måske rykke nogle grænser.«

Mere intimt end dette blev det heller ikke, da han efter seks timers møje og besvær endelig fik både rengjort, fyldt og opvarmet det rummelige vildmarksbad.

Melissa Bredvig fik nærmest lyst til at kysse sin ægtemand, da der endelig kom gang i vildmarksbadet. Foto: Mads Castillio Vis mere Melissa Bredvig fik nærmest lyst til at kysse sin ægtemand, da der endelig kom gang i vildmarksbadet. Foto: Mads Castillio

Det på trods af, at Melissa Bredvig til kameraet udtaler følgende om at sidde i vandet med Mikael Beck:

»At gå fra ikke at ville røres ved til at tænke: 'Det er måske det rigtige tidspunkt at give et kys på' kunne virke åndssvagt – men det tænkte jeg.«

Mikael Beck må dog skuffe seerne. For det blev aldrig til et kys.

»Jeg vidste ikke, hun havde lyst til det, for hun siger det kun til kameraet – ikke mig. Jeg vidste bare, der var god stemning – vi kiggede på stjerner og snakkede, hvilket vi generelt er gode til. Jeg er ikke ærgerlig over, at hun ikke fortalte det til mig, men jeg vil altid gerne prøve ting for at se, hvordan det føles. Så hvis jeg havde vidst det, så havde jeg sagt: 'Så lad os da prøve det.'«