Man skulle kigge godt efter for at få øje på den.

Men den lille pin, som Mikael Beck bar ved sit bryllup i torsdagens 'Gift ved første blik', var udtryk for en stor sag, som står tv-deltagerens hjerte nær.

Det fortæller han til B.T.

I sæsonens andet afsnit blev 36-årige Mikael Beck fra Engesvang gift med 33-årige Melissa Bredvig fra København.

Melissa Bredvig med sin ægtemand, Mikael Beck. Foto: Theis Mortensen Vis mere Melissa Bredvig med sin ægtemand, Mikael Beck. Foto: Theis Mortensen

Og til anledningen havde han valgt at sætte en lille gul sløjfe på sit bryllupsjakkesæt.

Sløjfen – som man blandt kender i en lyserød version, som skal sætte fokus på brystkræft samt den røde aids-sløjfe – skal med sin gule farve og lille diskrete Dannebrog sætte fokus på de danske soldater og deres arbejde.

»Jeg har min 'Støt soldaterne'-sløjfe på, fordi jeg selv er veteran,« siger den 36-årige 'Gift ved første blik'-deltager, der er overkonstabel af 1. grad på Skive Kaserne.

»Jeg har været udsendt til Afghanistan, og jeg syntes, det var vigtigt at pointere, at vi – uanset hvor lang tid, det er siden – skal blive ved med at støtte de danske soldater, der har været udsendt.«

Selvom det er vigtigt for ham at støtte og sætte fokus på de danske udsendte, så kommer han ikke til at bruge sit nye talerør som tv-kendis på at tale om sin egen tid i Afghanistan.

»Jeg har sagt til DR, at jeg gerne vil fortælle, hvor jeg har været udsendt og i hvor lang tid, men jeg ønsker ikke at gå i detaljer,« siger han.

»For det passer ikke ind i sådan et datingeksperiment som det her. Der skal ikke sidde nogen pårørende derude, som selv har mistet et nært familiemedlem eller en bekendt og derfor ikke har lyst til at se programmet.«