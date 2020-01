Mor-Jane er slet ikke til at genkende.

På den røde løber til Reality Awards 2020 mødte en reality-stjerne op, som lyste en del mere, end hun plejer at gøre.

Jane Christensen, der er kendt fra den seneste sæson af ‘Mig og min mor’, har nemlig gennemgået et ekstremt stort vægttab den seneste tid, og faktisk er hun stadig midt i en vild forvandling. Hun påbegyndte sit vægttab den 7. maj sidste år og vejer i dag 52 kilo mindre, end hvad vægten sagde dengang.

»Til at begynde med gik jeg meget op i tallene, men nu er det vigtigste for mig, at jeg kan passe noget normalt tøj. Mit mål var, at jeg skulle kunne passe en bestemt kjole i morgen, hvor det er dagen for mit kobberbryllup. Og det mål har jeg nået,« fortæller mor-Jane til Realityportalen.

Hun er de sidste mange måneder blevet støttet af sin mand Bent, og støtten har hun stadig brug for, da hun ikke har tænkt sig at stoppe kampen. Med vægttabet på 52 kilo er hun nu nede på 92 kilo. Og selvom hun ikke går op i tal, så er målet, at hun skal ned på omkring 76 kilo.

»Jeg var til en konfirmation ved min søsters dreng, og den dag sagde jeg: Det her er det sidste usunde mad, jeg spiser, husker ‘Mig og min mor’-stjernen, der gik på kur dagen efter og har været det lige siden.«

Du er ulækker

Jane Christensen vejede 48 kilo, da hun var helt ung, men i takt med sine graviditeter blev hun mere og mere overvægtig. Da hun i 2018 blev ramt af en diskusprolaps gik det dog helt galt.

»Jeg lå og var lam på grund af sygdom, og der tog jeg virkelig meget på. Da jeg så skulle til genoptræning, kom jeg tilfældigvis til at se mig selv i et kæmpe stort spejl. Det var ikke et godt syn, og jeg var i chok over at se mig selv. Hvor er du ulækker, tænkte jeg om mig selv.«

Men det var ikke kun det, at hun lå meget ned, der forårsagede de mange ekstra kilo.

»Jeg spiste også meget fed mad med fløde og sovs. Og også en masse sukker i form af slik, kage og cola. Nu rører jeg det ikke overhovedet ikke.«

Nye bryster på vej

I perioder har Jane været lidt vemodig ved tanken om de mange søde sager, der fra den ene dag til den anden var blevet forbudt. Alligevel har hun hver dag ranket ryggen og er hoppet i Frederikshavns Fitness World, på cyklen eller til floorball med datteren Pernille Nygaard, baben fra ‘Ex on the Beach’ og ‘Paradise Hotel’.

Træningen har hurtigt givet resultater.

»Jeg havde et ønske om, at jeg skulle kunne passe noget ganske almindeligt tøj, og det kan jeg nu. Jeg kan komme ned i størrelse 38 i bukser i almindelige størrelser, hvor jeg før brugte størrelse 48 i tøj til store piger. Så jeg er gået lidt amok med at shoppe tøj her på det sidste.«

Når Jane er nået ned på de 76 kilo, vil hun give sig selv en brystoperation, da hun allerede har tabt sig meget på den kropsdel.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: