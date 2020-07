Nadialine har udset sig en mand med gode gener, men han vil ikke være far til hendes børn.

Nadialine kendt fra ‘Paradise Hotel’ og ‘Mig og min mor’ er for tre måneder siden blevet faster til en lille dreng, og det har fået hende til at tænke over, hvornår hun selv får mulighed for at få børn.

»Jeg vil herre gerne have børn – rigtig gerne. Men jeg har ikke fundet den rette. Jeg har udset mig en, som jeg gerne vil have børn med, men han vil ikke have børn med mig,« fortæller Nadialine i en story på Instagram og uddyber til Realityportalen.

»Det er en rigtig god ven, jeg har kendt i over 13 år. Han har nogle rigtig charmerende træk, men vi er venner, og selvfølgelig skal vi ikke have børn sammen. Det var lidt sarkastisk sagt i min story.«

Ifølge Nadialine har hun ikke fundet sig en ny fyr.

»Jeg nyder at være mig selv for en stund. Selvfølgelig ønsker jeg at få børn, men jeg har absolut ikke travlt,« fortæller Nadialine til Realityportalen, som håber på at finde manden med de gode gener.

»Selvfølgelig er drømmen at få et barn med en mand, som har gode gener, og som man er sammen med. Men min historik med at finde den perfekte mand er ikke så god,« griner Nadialine.

Måske hun aldrig skal have børn

Selvom Nadialine drømmer om manden med de gode gener, så er det ikke sikkert, at det bliver så vel.

»Jeg ved slet ikke, om jeg skal have børn. Lige nu nyder jeg min nevø på tre måneder, og det er i virkeligheden utrolig dejligt. Jeg tager tingene, som de kommer. Jeg nyder bare at være mig selv lige nu. Hver ting til hver sin tid, som man siger.«

Vis dette opslag på Instagram Ingen kan få mit hjerte til at smelte som du, lille mand. #BabyC #unconditionallove #babyboy Et opslag delt af N Λ D I Λ L I N E (@nadialinevonbach) den 28. Apr, 2020 kl. 6.06 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk