Nu afslører reality-deltageren sønnens navn og viser et sødt billede af ham. Her til morgen afslørede ‘Mig og min mor’-stjernen Jessica Priscilla, at hun og hendes forlovede, Nicklas, er blevet forældre til en lille søn.

'Søndag den 13. oktober 2019 klokken 16:28 blev Nicklas og jeg forældre til en fantastisk dreng på 3255 gram og 49 centimeter. Fødslen varede 16 timer fra start til slut og blev en god oplevelse, trods de mange smerter i så mange timer, takket være Nicklas og min mor, Jette, som fungerede som et super team. Vi er i gang med at danne rammer om en ny hverdag herhjemme, og vi er simpelthen så lykkelige for ham og vores nye, lille familie', lød det fra Jessica på hendes Instagram-profil. Nu fortæller hun nærmere om fødslen og afslører også navnet på den lille ny:

'Vandet gik, og jeg havde 16 timer med veer. Det gjorde ondt, men jeg havde en super jordemoder og min forlovede og mor med. Jeg fik intet smertestillende såsom epiduralen eller morfin, så det er jeg stolt af. Det var en fantastisk hjælp at have min mor med, især når både hun og min forlovede samarbejdede. Nicklas er super stolt og lykkelig. Det er virkelig skønt for mig at se, hvor god en far, han er', forklarer Jessica til Realityportalen.dk og fortsætter:

'Han skal hedde Jax til fornavn og Anakin til mellemnavn. Vi har begge lavet nogle lister med navne, der kunne være interessante, og så har vi sat os sammen og lavet en fælles liste ud fra de navne, og Jax blev ved med at komme frem. Anakin har jeg altid drømt om, at mit barn skulle hedde, hvis jeg fik en dreng. Vi kender ikke andre, der hedder Jax, men vi har begge to set serien ‘Sons of Anarchy’ med karakteren Jax Teller, så måske det nok var i underbevidstheden.'

At Jax starter med samme forbogstav som sin mor, Jessica, og mormor, Jette, har ikke været et bevidst valg:

'Vi havde også flere navne i tankerne, der startede med M. Så det er egentlig ikke derfor, at han starter med J. Jeg tror dog klart, at det har siddet i min underbevidsthed, da jeg lavede en liste med navne, for jeg havde flere navne på listen med J', fortæller hun.

Se det søde billede af Jax Anakin herunder:

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk