Joy Petersen fra ‘Mig og min mor’ og ‘Singleliv’ skal være mor.

Joy Petersen kendt fra blandt andet Kanal 4 serien ‘Mig og min mor’, venter sit første barn. Det afslører hun i et opslag på sin offentlige Instagram-profil.

'Vi skal være forældre – og vi er meget spændte, og vi glæder os rigtig meget til at møde den lille ny,' skriver Joy.

Da Joy i 2017 fyldte 30, begyndte hun for alvor at overveje tankerne om at få børn – Joy var kort forinden gået fra realitydeltageren Carlos Zamora efter tre års forhold – hvilket også fik betydning for babyplanerne.

Efter bruddet med Carlos tog Joy kontakt til sin ven fra USA for at høre, om han ville være donor. Dengang skrev Joy om idéen:

'Han foreslog faktisk, at vi mødtes på et tidpunkt og snakkede om det. Så det virker da til, han måske overvejer det? Jeg ved nemlig, han er 5-6 år ældre end mig, og han har heller ingen børn,' skrev Joy dengang på sin blog.

Om Joy har fået en ny kæreste, eller om det er hendes ven fra USA, hun venter barn med, melder opslaget på Instagram ikke noget om.

Siden Joy var med i ‘Mig og min mor’ og ‘Singleliv’ er hun blevet personlig træner og hjælper sine online klienter med vægttab, muskelopbygning og en sundere livsstil.

