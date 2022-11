Lyt til artiklen

Det er længe siden, at danseren Mie Moltke har medvirket i 'Vild med dans', og det blev derfor et lidt bevægende gensyn til fredagens finale.

»Jeg kan mærke, at jeg har varme i kinderne. Det er rørende at være her og dejligt,« fortalte hun til showet fredag aften.

»Jeg tror bare, at det her med, at det har betydet så meget for mit liv, det var det, der lige ramte, og jeg bliver bare lidt rørt.«

Det kom meget bag på danseren, at det betød så meget for hende at være til stede.

Mie Moltke vil ikke afskrive muligheden for at vende tilbage til programmet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mie Moltke vil ikke afskrive muligheden for at vende tilbage til programmet. Foto: Martin Sylvest

»Jeg var ikke lige forberedt på, at jeg ville blive rørt, men det gjorde jeg virkelig.«

Den tidligere deltager var dog fint tilfreds med, at det ikke var hende selv, der skulle på gulvet ved finalen.

»Jeg glæder mig til at kigge og til at heppe,« lød det.

Men den rutinerede danser kan ikke garantere, at hun aldrig vil vende tilbage til danseprogrammet.

»Jeg har lært, at jeg aldrig skal sige aldrig, jeg ved jo ikke, hvordan det ender.«

Til pressen fortalte Mie Moltke, at det var rigtigt dejligt for hende at se, at en danser som Malene Østergaard fik sit shine i år.

»Det er virkelig rart at se. Jeg kender hende jo, og jeg ved jo, hvor meget hun kan.«

Mie Moltke ville dog ikke svare på, hvem hun synes, der skulle have vundet programmet.



Det endte dog med at blive skuespiller Caspar Philippson og danser Malene Østergaard.