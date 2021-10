Micki Cheng og Jenna Bagge har været på rov hos Christian Degn.

'Vild med dans'-studiet ligger i samme hus, hvor Christian Degn optager 'Hvem vil være millionær?', og det udnytter de to danse-venner til fulde, når de bliver snack-sultne under deres dansetræning..

»Ej, har du lagt det op,« lyder det fra Jenna Bagge til Micki Cheng, da B.T. spørger ind til deres lille snack-trick, som Micki Cheng i sidste uge 'kom til' at afsløre i en Instagram-'story'.

Sagen er den, at snacksene på 'Vild med dans'-produktionen er alt for sunde, forklarer Jenna Bagge, og så var det, at de opdagede, at de er mere lækre hos 'Hvem vil være millionær?'.

Micki Cheng og Jenna Bagge i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Micki Cheng og Jenna Bagge i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

»Vi har sunde Twix, jeg vil gerne have usunde Twix,« forklarer Jenna Bagge, der erkender, at det er hendes idé.

Den seneste gang tiggede de om lov, men tidligere har de taget uden at spørge, tilføjer Micki Cheng, der især er begejstret for, at 'Hvem vil være millionær?'-folkene har chips.

Micki Cheng og Jenna Bagge har indtil videre klaret sig frem til ottende 'Vild med dans'-program uden at ryge i farezonen for at blive stemt ud.

Der er seks par tilbage i konkurrencen.

Jenna Bagge har været med i TV 2s populære danseprogram siden 2014.

Hun har endnu ikke prøvet at vinde 'Vild med dans', men opnåede sidste år en andenplads, da hun dansede med skuespiller Albert Rosin, som hun i dag er blevet kæreste med.

Christian Degn har ikke nogen kommentarer til Micki Cheng og Jenna Bagges snack-tyveri, men tilføjer blot med et grin 'go nuts!'.

Se Micki Cheng og Jenna Bagge fortælle om deres snack-tyveri i videoen øverst.