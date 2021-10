Da Michelle Kristensen åbnede sin cha-cha-cha ved at gå i spagat, var det ikke kun for at blære sig med sin smidighed.

Det var også for at sende en lille hilsen til kæresten Pernille Wass, som sad på tilskuerrækkerne under fredagens 'Vild med dans'.

Det var nemlig netop med en spagat, at Michelle Kristensen scorede hende til en julefrokost for snart to år siden, fortalte den 37-årige ernæringsekspert under fredagens liveshow.

I TV 2-programmet skulle hun sammen med sin dansepartner, Mads Vad, danse en cha-cha-cha til Elton John-hittet 'Don't go breaking my heart'.

Michelle Kristensen i en spagat. Foto: Martin Sylvest

Her havde Mads Vad planlagt, at sangens intro skulle bruges på, at Michelle Kristensen flirtede med ham og prøvede at tiltrække sig hans opmærksomhed.

Men da han under træningen bad hende give et bud på en flirten, der tidligere var gået rent ind, trak hun en kanin op ad hatten:

»Så kom jeg i tanke om, hvad jeg gjorde, dengang jeg skulle prøve at få opmærksomheden fra min kæreste – og der gik jeg i spagat på dansegulvet. Så det må simpelthen være det perfekte trick,« fortalte hun under fredagens udsendelse.

Til B.T. uddyber hun, at spagaten ikke kun er blevet brugt til at gøre kur, men at det vovede trin tilmed er en gammel kending på dansegulvet.

Michelle Kristensen med sin kæreste Pernille Wass til 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

»Når jeg har været fuld, er jeg gået i spagat, for så kan man ikke rigtig mærke kroppen. Og det fik jeg fortalt til Mads,« siger hun, inden Mads Vad entusiastisk tilføjer:

»Og så bed jeg på!«

Michelle Kristensen har tidligere fortalt, hvordan hun mødte 42-årige Pernille Wass til en julefrokost på Politikens Forlag. Ernæringseksperten har udgivet flere af sine bøger på forlaget, men havde aldrig mødt Pernille Wass, som arbejdede der som redaktør.

Michelle Kristensen kunne dog med det samme mærke, at hun blev nødt til at få hendes opmærksomhed. Så hun gik i spagat.

Michelle Kristensen og Mads Vad i en cha-cha-cha. Foto: Martin Sylvest

»Altså det var ikke spagat, bum, og så snaver vi. Jeg tror mere, hun var sådan: 'Okay, du kan det? Hvem er du?',« griner Michelle Kristensen.

Så de faldt i snak til festen. Senere tog de ud og drak en kop kaffe. Og resten er historie.

Under samtlige af de foreløbige liveshows har Pernille Wass troligt siddet blandt publikum og heppet på kæresten. Og Michelle Kristensen har da også tidligere fortalt, hvordan 'Vild med dans' er et fælles projekt.

Parret havde i et halvt år været gennem en opslidende fertilitetsbehandling, som desværre resulterede i en spontan abort, da Michelle Kristensen var fire uger henne.

»Det sidder i mig stadigvæk, men jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg har behov for at have det sjovt. Min kæreste støtter op, hun føler også, at hun er en lige så stor del af 'Vild med dans', så vi gør det sammen og prøver at få lidt sjov ind efter et virkelig, virkelig hårdt halvt år,« fortalte Michelle Kristensen til B.T. om sine bevæggrunde for at takke ja til TV 2.