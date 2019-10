Michele var i aftens afsnit for anden gang med i 'Mit plastikmareridt', men selvom hun havde prøvet det før, var hun stadigvæk nervøs for at få et nej.

I aftens afsnit af ‘Mit plastikmareridt’ fik kirurgerne besøg af Michele, der drømte om en maveskindsoperation, så hun endelig kunne skille sig af med sine opstrammende trusser. Det var anden gang, kirurgerne fik besøg af Michele, der allerede tidligere havde deltaget i programmet.

Dengang fik Michele dog ikke den operation, hun håbede på, men måtte tage hjem med et godt råd fra de to kirurger om, at hun skulle tabe sig. Men efter at have taget kirurgernes gode råd til sig og tabt sig over ti kilo, fik Michele endelig i aftenens afsnit den maveskindsoperation, hun håbede på, og hun er mere end tilfreds med resultatet.

»Det går rigtig, rigtig godt, jeg kunne ikke være gladere for resultatet,« siger Michele til Realityportalen og tilføjer:

»Jeg har fået en pæn og flot mave, helt flad, og arret sidder fint som det skal, og jeg kan nu have bikini på, uden jeg tænker over, om folk kan se arret«

Inden mødet med kirurgerne denne gang, var Michele da heller ikke lige så nervøs, som første gang hun deltog i programmet:

»Jeg var ikke så nervøs denne her gang, fordi de sagde jo til mig, at jeg skulle tabe mig, og det havde jeg jo gjort, men jeg var stadigvæk nervøs for at få et nej,« fortæller hun.

Farvel til opstrammende trusser

I aftens afsnit afleverede Michele også de opstrammende trusser, hun førhen altid har brugt, hvis hun skulle have bukser på, i en genbrugsbutik, og det har hun ikke fortrudt:

»Dem bruger jeg ikke – overhovedet ikke. Jeg går i lige det tøj, der passer mig, for alt sidder fint.«

Det er ikke kun Micheles mave, der er sket en stor forandring med. Også i Micheles privatliv er der sket store forandringer:

»Der er sket rigtig meget. Jeg er flyttet, har fået ny kæreste og startet firma som negleteknikker, så det hele flasker sig bare,« fortæller hun glad.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen