Dommernes kommentarer til Heidi Frederikke Sigdal under fredagens 'Vild med dans' var ikke udpræget heldige, mener hendes dansepartner Michael Olesen.

'Det var godt nok en lidt øv kommentar fra dommerne om Heidi Frederikkes brug af rygsøjlen, når de ved, hun stadig kæmper med en rygskade!!!' skriver han på Instagram, hvor flere af hans følgere bakker op og kalder dommernes kommentarer for 'tarvelige', 'klodsede' og 'ikke pænt gjort'.

Heidi Frederikke Sigdal har de seneste to uger døjet med voldsomme rygsmerter, som opstod efter et vrid i ryggen under parrets dansetræning.

Smerterne var så uudholdelige, at tv-værten få timer inden showet forrige fredag måtte tage til lægen for at få en forsikring om, at det var forsvarligt at fortsætte dansetræningen. Det var det heldigvis, men det betyder ikke, at smerterne er blevet mindre – hvilket de fem dommere var blevet gjort opmærksomme på.

Heidi Frederikke Sigdal og Michael Olesen dansede chacha til 'Vi er røde, vi er hvide' af Re-Sepp-ten. Foto: Martin Sylvest

Derfor ærgrer det Michael Olesen, at de fokuserede så meget på hendes rygsøjle.

»Jeg kunne savne, at din ryg og dine hofter kan bevæge sig mere,« sagde dommer Nikolaj Hübbe, inden han roste Heidi Frederikke Sigdal for hendes danseglæde.

»Men jeg kunne tænke mig lidt mere mobilitet i din rygrad.«

Sonny Fredie-Pedersen lagde godt nok ud med at spørge, om Heidi Frederikke Sigdal havde fået det bedre siden sidst. Men påpegede alligevel, at hun 'skulle have gang i smidigheden' i hele sin krop.

Dommerne Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie-Pedersen, Marianne Eihilt og Jens Werner. Foto: Martin Sylvest

Allerede forrige fredag fortalte Heidi Frederikke Sigdal åbent i 'Vild med dans', at hun havde overbelastet ryggen, fordi hun ikke er vant til at bruge sin krop på den måde.

Senere kunne Michael Olesen så afsløre, at de blot fire timer inden optagelserne – efter at have været ved speciallægen – var blevet nødt til at ændre i koreografien, for at nydanseren kunne gennemføre.

'Det var en vild fredag. Måske en af de vildeste, jeg har prøvet i mine 15 år i 'Vild med dans',' skrev han på Instagram og sendte en direkte hilsen til sin dansepartner:

'Du er så mega sej, og jeg har den største respekt for det, du gjorde i går, for ikke kun skulle du forholde dig til smerter i ryggen, men du skulle også tænke på ny koreografi i 11. time, og jeg tør ikke tænke på, hvor presset du var. Det blev ikke den paso, vi gerne ville have vist folk, men vi klarerede det sammen.'

I videoen over artiklen kan du høre, hvorfor Silas Holst – der i år kommenterer 'Vild med dans' for B.T. – ikke anbefaler, at man fortæller om sine skader i programmet.