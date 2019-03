Skal man droppe en kunstners musik, fordi der er fremført anklager i offentligheden om, at vedkommende har begået kriminelle handlinger? Senest har det tema været debatteret, efter den kontroversielle dokumentar Leaving Neverland blev sendt.

Her påstår 40-årige James Safechuck og 36-årige Wade Robson, at de af flere omgange er blevet seksuelt misbrugt af musikikonet Michael Jackson, da de var børn.

Men de meget alvorlige anklager har tilsyneladende ikke rykket ved, hvor mange der frivilligt vælger at sætte et af Michael Jacksons mange hits på anlægget - i hvert fald ikke i sangerens eget hjemland.

Ifølge dataanalysefirmaet Nielsen blev Michael Jacksons musik afspillet mellem 16-17 millioner gange om ugen i USA på streamingtjenesterne Spotify, Apple Music og Tidal, inden dokumentaren fik premiere. Det skriver amerikanske the New York Times.

Wade Robson i 2005, hvor han vidnede til fordel for Michael Jackson. Foto: PHIL KLEIN Vis mere Wade Robson i 2005, hvor han vidnede til fordel for Michael Jackson. Foto: PHIL KLEIN

I ugen hvor Leaving Neverland blev sendt, blev hans sange afspillet rundt regnet 16,5 millioner gange på streamingtjenesterne i USA.

De mest lyttede hits i perioden var Beat It, Billie Jean og Thriller.

Men hvis man ser på private virksomheder, der måske har forsøgt at styre udenom potentielle shitstorms, så er det ikke alle, som har udvist vanlig entusiasme for 'The King of Pop'.

De amerikanske radiostationer har ifølge Nelson skåret pænt ned for afspilninger af Jackson-hits. Inden den todelte dokumentar blev sendt, blev han spillet omkring 2.000 gange om dagen i månederne op til, at Leaving Neverland blev sendt. Nu ligger antallet af afspilninger på omkring 1.500 om dagen.

Her ses hollandske fans, der protesterede foran den hollandske tv-kanal NPO, der viste dokumentaren. Foto: Dingena Mol Vis mere Her ses hollandske fans, der protesterede foran den hollandske tv-kanal NPO, der viste dokumentaren. Foto: Dingena Mol

Producerne af den legendariske animerede tv-serie The Simpsons har fjernet et 28 år gammelt afsnit, hvor Michael Jackson medvirker. Radiokanaler i Canada og New Zealand har sagt, at de ville stoppe med at spille hans musik.

Norske NRK kom også med et forbud af hans musik, men ombesluttede sig ret hurtigt.

Dokumentaren er blevet kritiseret for at mangle beviser og være ensporet.

Wade Robson er blevet beskyldt for at lyve, fordi han i 2005 talte til Michael Jacksons forsvar og kaldte ham uskyldig i en sag om overgreb på mindreårige, hvor Jackson blev frikendt for alle anklager.