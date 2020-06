'Gift ved første blik' var et godstog, der hamrede af sted i så høj fart, at nærmest kun Christina og Michael kunne følge med, mens tv-seerne stod langs banelegemet og så forpustede til.

De blev gift på dag et. Skændtes på dag to. Sagde: 'Jeg elsker dig' på dag fem. Så kom en graviditet. Dernæst flere skænderier, parterapi, abort, skilsmisse. Det meste for rullende kameraer.

Da tv-toget stoppede, kørte Michael Sommer videre i samme høje tempo og nåede både at tage på blind date i 'Go' aften live' og optage realityprogrammet 'Ex on the Beach', inden han endelig fik trukket håndbremsen og opdagede, at han havde det dårligt.

»Jeg hoppede med på bølgen og sagde ja til alt, som lød sjovt, uden at mærke efter. Jeg var ligeglad. Jeg håbede bare inderligt på at finde kærligheden,« siger Michael Sommer til B.T. i anledning af, det er et år siden, han havde sin tv-debut.

Michael Sommer og hustru Christina Arenholdt Nielsen på deres bryllupsrejse. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Michael Sommer og hustru Christina Arenholdt Nielsen på deres bryllupsrejse. Foto: Snowman Productions ApS

I et halvt år havde han troet, han skulle giftes med »den sidste kvinde«, som han siger. Finde den eneste ene i 'Gift ved første blik' og leve lykkeligt til sine dages ende i et stabilt forhold. I stedet endte han på forsiderne af ugebladene, da parret i en pressemeddelelse fortalte, at de havde valgt at få en abort, fordi de ikke kunne tilbyde et barn, hvad de gerne ville.

Ifølge Michael Sommer havde han haft den holdning, siden han fik at vide, han skulle være far.

»Jeg trak vejret dybt og sagde fra starten - på en sød måde - at det var for tidligt. Og jeg vidste med mig selv, at hvis hun ville have barnet, så ville jeg hellere være alenefar end være tvunget til at lege far, mor og børn,« siger han.

»Folk skrev til mig, at jeg skulle have beholdt både hende og barnet og påtaget mig ansvaret som far. Det var hårdt og tungt at komme igennem, så jeg lukkede ned,« siger Michael Sommer.

Michael Sommer er flyttet sammen med Maria Kronholm - og hendes to racekatte. Vis mere Michael Sommer er flyttet sammen med Maria Kronholm - og hendes to racekatte.

»Jeg vil ikke kalde det en depression, men da det hele var overstået og begyndte at stilne af, kunne jeg mærke, jeg var brugt. Jeg var ramt på min psyke, og mit overskud var røget.«

Pressemeddelelsen blev hans og ekskonens sidste fælles projekt. De taler ikke længere sammen, fortæller Michael Sommer, som sidst så sin ekskone til Reality Awards i januar, hvor de vandt prisen for 'Årets øjeblik'. Michael Sommer måtte dog modtage klapsalverne alene, da Christina Arenholdt Nielsen ikke havde lyst til at gøre ham selskab på scenen.

Til gengæld havde han denne aften en anden køn blondine ved sin side. Maria Kronholm havde han dog ikke - som mange dengang spekulerede i - mødt i 'Ex On the Beach'.

De havde til gengæld været på blind date i et bowlingcenter - sat op af en fælles veninde få uger inden optagelserne til realityprogrammet.

Michael Sommer med sin kæreste, smykkedesigner Maria Kronholm. Foto: Privat Vis mere Michael Sommer med sin kæreste, smykkedesigner Maria Kronholm. Foto: Privat

»Jeg havde egentlig ikke lyst, for jeg skulle af sted til 'Ex on the Beach'. Men jeg endte med at tage med dem ud at bowle, og så var Maria virkelig sød, og jeg vidste, jeg blev nødt til at se hende igen, inden jeg rejste,« siger Michael Sommer, der fortryder sin deltagelse i realityprogrammet.

Det var bare dumt, siger han. Han tænkte jo kun på Maria, mens han var afsted.

»Jeg kunne stadig godt tænke mig at lave 'Robinson', og 'Divaer i junglen' ville ikke være udelukket, hvis de ringede. Men jeg har lige sagt nej til 'Singletown'. Jeg prøvede først at lokke Maria, men da vi fandt ud af, at det lagde op til, at man havde problemer i parforholdet, så gad jeg ikke,« siger han.

»Vores forhold er nemlig rigtigt godt. Jeg er blevet bedre til konflikthåndtering efter 'Gift ved første blik'. Hvis man er uenige om noget, så plejede jeg at fare op og skyde tilbage på den anden: 'Det kan godt være, jeg gør det her, men du gør det her',« siger han.

Der er mindre drama i hans nuværende forhold, lover Michael Sommer, der har lært meget om sig selv af sin deltagelse i 'Gift ved første blik'. Vis mere Der er mindre drama i hans nuværende forhold, lover Michael Sommer, der har lært meget om sig selv af sin deltagelse i 'Gift ved første blik'.

»Nu er jeg blevet bevidst om, at der ikke er nogen grund til at lade sig rive med og give den anden skylden. Ofte er det nemmere bare at bide det i sig og lade det ligge. Lade være med at diskutere bare for at diskutere. Det er da irriterende, hvis hun ikke rydder op og bare smider sine sko i gangen, men i stedet for at blive sur og skælde ud er jeg begyndt bare at flytte dem. Det er jo småting.«

Han har også lært, at han ikke har travlt med at få børn.

»Vi har snakket om, at der skal gå et år eller to, før det er noget, vi begynder på, og så synes jeg i hvert fald, at man først skal være forlovet og blive gift,« siger den fraskilte tv-stjerne.