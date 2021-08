»De sidste fem minutter ville jeg gerne have været foruden,« griner Michael Lundberg.

Syvende sæson af DRs populære matchmaking-program 'Gift ved første blik' blev torsdag aften skudt i gang, hvor man blandt andet kunne se den 36-årige skolelærer fra Rudkøbing blive gift med 28-årige Pernille Lundsgaard fra Horsens.

Stemningen var god. Faktisk så god, at Michael lod sig rive med og kom til at drikke alt for meget rødvin, afslører han.

»Jeg blev fuld. Det kan jeg godt fortryde. Jeg havde ikke sovet eller spist så meget op til, så jeg kan jo ikke rigtig give nogen skylden, men jeg er blandt andet ked af, at jeg ikke havde øvet mig i brudevalsen for inden. Og de øjne, jeg ligger med i sengen til sidst... der var jeg ikke pavestolt.«

Michael, da han møder Pernille. Foto: DR Vis mere Michael, da han møder Pernille. Foto: DR

Han ærgrer sig også over, at man havde klippet bryllupsfesten sammen, så det lignede, at han og Pernille ikke lavede andet end at kysse.

»Det var jo næsten vulgært. Jeg kan godt se, at det jo er en god kontrast til de andre bryllupsfester, hvor der kun blev givet tantekys, men vi lavede jo også meget andet som at snakke med hinanden og hinandens familie og venner.«

Han fortæller, at hans far også spillede en sjov sang til festen, som desværre ikke kom med i programmet, men alt i alt tager han oplevelsen med et stort smil og understreger, at han føler sig godt behandlet af DR.

»Jeg synes generelt, de har været søde ved mig, og bortset fra de andre ting fremstår jeg, som jeg gerne vil fremstå.«

Michael og Pernille. Foto: DR Vis mere Michael og Pernille. Foto: DR

Som nævnt bor Michael til daglig på Langeland.

Han meldte sig til 'Gift ved første blik' med drømmen om at finde kærligheden og var som udgangspunkt ikke bange for at lade et kamerahold følge med undervejs.

»Selvom man bliver filmet i nogle pressede situationer, så er jeg et ordentlig nok menneske til, at jeg kan stå inde for mig selv,« forklarer han og tilføjer:

»Det er jo også Danmarks Radio. Det er ikke 'Paradise Hotel' eller 'Ex on the Beach', hvor det gælder om at fremstille folk tilpas dumme. Målet for DR er selvfølgelig at lave underholdende fjernsyn, men det er også at se, om man ikke kan få nogen til at passe sammen.«

Michael og Pernille. Foto: DR Vis mere Michael og Pernille. Foto: DR

Han blev skilt for fem år siden, og inden sin medvirken i 'Gift ved første blik' havde han datet med blandet succes.

»Man kan godt mærke, at der ikke er frit valg på alle hylder, når man er 36 år og bor på Langeland, hvor de fleste er godt gift,« fortæller han og tilføjer:

»Det er hårdt arbejde at skulle gøre sig til for hele verden frem for kun at skulle gøre sig til for én. Jeg er sgu træt af at være alene, så jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne give det et skud.«

Selvom det er første gang, at Michael stiller sig frem på landsdækkende tv, så er det ikke helt fremmed for hans familie.

I 2019 medvirkede hans far, Ole Rolf Lassen, nemlig i 'X Factor' med sit band Dr. Rolf og Kanylerne, og Michaels fodboldkammerater kan da også finde på at drille ham med, at de er blevet en kendisfamilie.

»Det er bare for sjov. Der er jo ingen af os, der meldte os til de to ting for at blive kendt. Min far gjorde det, fordi han godt kan lide at spille musik, og jeg, fordi jeg gerne ville finde kærligheden.«