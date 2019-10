Michael Sommer havde håbet at blive matchet med en anden type end Christina Arenholdt Nielsen.

En type, der kunne dæmpe hans diagnose. Ikke få den til at blomstre.

I stedet endte den 27-årige 'Gift ved første blik'-deltager og hans 25-årige hustru med at blive sæsonens mest ustabile par.

»Jeg forstår matchet. For vi kan have en fest sammen. Og vi minder om hinanden. Men vi var ikke hinandens rolige klipper, som jeg havde brug for«, siger Michael Sommer til Billed-bladet.

De var stormende forelskede, da de mødte hinanden første gang ved brylluppet. Siden er det gået ned ad bakke. Og op. Og ned igen. Foto: Nicolas Cosedis Vis mere De var stormende forelskede, da de mødte hinanden første gang ved brylluppet. Siden er det gået ned ad bakke. Og op. Og ned igen. Foto: Nicolas Cosedis

Siden programmet blev optaget, er parret gået hver til sit.

De er ikke kærester, men stadig gift. Og så er Christina i øvrigt gravid med deres barn.

Der har i sandhed været masser af op- og nedture i parrets tv-forhold. Illustreret i nedenstående graf, der viser, hvor mange gange de kalder hinanden for 'skat' i løbet af sæsonen.

Men Michael Sommer ønskede et mere roligt ægteskab.

Allerede i sin bryllupstale fortalte han sin hustru, som han netop havde mødt, at han lider af ADHD - en neuropsykiatrisk lidelse, der giver problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - skriver ugebladet.

Og som man så i første afsnit af DR-programmet fik hans ønske om en kvinde, der kunne give ham ro og stabilitet, flere af bryllupsgæsterne til at bryde ud i latter.

For de kendte jo godt Christina. Og vidste, at hun selv 'kørte med 120 kilometer i timen'. En betragtning, parret siden bekræftede både hinanden og programmets eksperter i flere gange.

Men Michael Sommers ADHD-diagnose gør, at han har brug for at trække sig tilbage en gang imellem. Eller tage ned i træningscentret og brænde noget energi af. Ingen af delene fik han tid til under optagelserne - og det fik personlige konsekvenser.

Michael Sommer fra Mørkøv, som er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Michael Sommer fra Mørkøv, som er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Foto: Snowman Productions ApS

»Det var så hårdt at være i, at jeg slet ikke var mentalt til stede på min praktikplads som social- og sundhedsassisten - og så dumpede jeg praktikken,« siger Michael Sommer til Billed-bladet.

Når der er ro på, vil han genoptage studiet.

Foruden Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen valgte også Henriette Hansen og Claus Henriksen at forblive gift i sidste afsnit af 'Gift ved første blik'.

De er dog siden blevet skilt, men valgte efter en kort pause at blive kærester. Læs mere HER.