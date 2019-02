Store, små, tykke og tynde kroppe – de er der alle i al deres nøgenhed, når programmet 'Date mig nøgen' løber over skærmen på TV 2 Zulu. Men det er ikke alle kropstyper, der kommer med på date.

Det oplevede 38-årige Michael Hansen, der medvirker i mandagens program, hvor han som den første vælges fra. Det overraskede dog ikke Michael selv, der godt ved, han har lidt meget på sidebenene og med sine 167 centimeter er en lavere mand end de fleste.

»Jeg havde da håbet, at jeg måske var kommet længere, men det er en del af gamet, og derfor valgte jeg at deltage. Jeg ved godt, der er udfordringer ved min krop, og det kan jeg ikke ændre på,« siger Michael Hansen til B.T.

Den 38-årige deltager fra Odder arbejder til daglig som specialarbejder i betonindustrien, og han meldte sig netop til 'Date mig nøgen' for at gøre op med det kropsideal, der oftest vises frem i realityprogrammer som eksempelvis Paradise Hotel.

Michael (i den hvide boks) måtte se sig slået af de andre deltagere i 'Date mig nøgen'.

»Jeg meldte mig for at vise, at der også er mænd i Danmark, der ikke bor i et fitnesscenter og ånder for den verden. Vi er også nogle, der har fem til 10 kilo for meget,« siger Michael Hansen.

Han har dog har været glædeligt overrasket over at se de forskellige typer, der har været med i programmet.

At det så ofte er de slanke mænd, der bliver valgt, er en anden sag. Og det er der desværre en grund til, forklarer datingekspert og forfatter Jacob de Lichtenberg.

»Det er ikke så underligt, at det er de pæneste kroppe, der bliver valgt. I psykologien arbejder man med et begreb, der hedder halo-effekten, som er de træk, der påvirker folk mest i indtrykket af andre. Og den største halo er udseendet, hvor folk bedømmer gode gener og sundhed. Så det er ikke så underligt, at folk med flotte og sunde kroppe bliver vurderet bedre,« siger Jacob de Lichtenberg.

Lene fra Esbjerg valgte Morten Thomsen til sin date.

Det er da bestemt heller ikke kun i 'Date mig nøgen', Michael Hansen har oplevet at blive bedømt hårdt på udseendet. Han har været single i nogle år og blandt andet brugt singlegrupper på Facebook til at lede efter kærligheden.

»Folk bliver valgt fra i et væk på de mindste fejl, og det synes jeg er ærgerligt. Det er meget visuelt i dag – man tør ikke tage chancen og gå bag om billedet og udseendet. Det har jeg selv oplevet flere gange. Jeg ynder at sige, jeg har alle parametre imod mig: Jeg er lille, halvbuttet og har hår på det meste af min krop,« siger Michael Hansen.

»Jeg har alle forudsætninger for at blive valgt fra på de mindste detaljer, og det synes jeg et eller andet sted er ærgerligt, for det definerer jo ikke, hvordan man er. At man er 1,67, gør jo ikke, at man ikke kan bruges,« siger den 38-årige.

Han er heller ikke er bleg for at indrømme, at han også selv fokuserer på udseendet, selv om han på ingen måde har en tjekliste.

»Jeg dur ikke til det, hvis kvinder er rigtig kraftige. Det er nok det eneste krav, jeg har til dem, jeg skal være sammen med. Nu lyder jeg måske negativ – det skal jeg lade være usagt,« siger Michael Hansen.

Bliver der fokuseret for meget på udseendet i dating?

I dag er han glad for, at han medvirkede i programmet og var med til at vise en anden krop end den gængse, vi ser på tv.

Han respekterer, at han ikke blev valgt – og er heller ikke afvisende, hvis en sæson to skulle komme på tale.

»Jeg har faktisk haft det fedt med at være med. Men jeg ville måske skulle have smilet mere, for jeg virker lidt mut, men i virkeligheden er jeg noget mere smilende og glad. Ud over det er jeg supertilfreds med at have deltaget, og hvis jeg stadig er single, kunne jeg da godt være frisk igen, hvis der kommer en sæson to,« siger Michael Hansen.