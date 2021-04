‘Du må hellere få tændt for fjernsynet,' lød det, da Michael Falchs søster ringede ham op en fredag aften.

Den 64-årige musiker havde aldrig set et eneste afsnit af 'X Factor', men dét her skulle han altså se, mente hun.

Og det er Michael Falch glad for, fortæller han i en pressemeddelelse, for på TV 2 stod 'den velsyngende og charmerende 17-årige Nikoline pludselig' og sang hans sang ‘De vildeste fugle' i sin Five Chair Challenge, husker han.

Og det gjorde så stort indtryk på ham, at han nu har takket ja til at synge duet med hende fredag aften.

Nikoline Steen Kristensen gjorde stort indtryk på Michael Falch med sin fortolkning af 'De vildeste fugle'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nikoline Steen Kristensen gjorde stort indtryk på Michael Falch med sin fortolkning af 'De vildeste fugle'. Foto: Martin Sylvest

»Til finalen i aften kunne hun så vælge partnere til en duet fra alle hylder, men hun ville åbenbart helst have mig med,« fortæller han.

»Det er da et generations-crossover, der vil noget, og det viser sig, at mine sange betyder noget for Nikoline. Det kan jeg absolut ikke stå for, og jeg glæder mig til at synge med hende i X Factor-finalen i aften.«

I fredagens finale skal de tre tilbageværende deltagere synger tre sange hver.

Én, deres dommer har valgt, hver deres originale vindersang samt en duet med en kendt kunstner efter eget valg.

Michael Falch skal på scenen i 'X Factor'. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michael Falch skal på scenen i 'X Factor'. Foto: Liselotte Sabroe

Mens Nikoline Sten Kristensen har valgt at synge 'Nær' og 'I et land uden høje bjerge' med Michael Falch, har Solveig valgt gruppen Phlake, og Simon & Marcus skal synge med Thor Farlov, der selv gjorde sin debut i 'X Factor' som en del af duoen Citybois.

»Det er første gang, jeg skal spille nogle af mine nye numre i eget navn live, så det er kæmpe, at kunne gøre det i 'X Factor'-finalen,« siger Thor Farlov, der skal synge 'Mansion' og 'Alene' med Blachmans duo.

Om at synge 'Slip Away' og 'Angel Zoo' med Solveig siger Mads Bo fra Phlake:

»Jeg har fulgt mere med i 'X Factor' i år end nogensinde før, da jeg på grund af covid-19 pludselig har haft mine fredage fri. Og det har jeg haft optur over, både fordi jeg var nysgerrig på den nye dommer – og fordi jeg har haft det særligt fedt over, at der har været så meget talent med,« siger han.

Thor Farlov er kendt fra 'X Factor', som han deltog i med duoen Citybois i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Thor Farlov er kendt fra 'X Factor', som han deltog i med duoen Citybois i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Især Kubrix og Solveig. Solveig har især siden hendes Five Chair Challenge imponeret mig utrolig meget.«

Herudover skal sangerinden Drew Sycamore på scenen og synge sin single 45 'Fahrenheit' – uden en duetpartner.

Foruden de nævnte sange skal Simon & Marcus synge 'Sexy and I Know It' af LMFAO, Solveig skal synge 'They Won’t Go When I Go' af George Michael, og Nikoline Steen Kristensen skal synge 'Fly Away' af Tones and I.

Deltagernes originale vindersange vil først blive offentliggjort på aftenen og udgivet kl. 22.00.