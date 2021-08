Mads Langer skubbede en kammerat ned fra et klatrestativ med vilje, så han brækkede kravebenet, og Michael Falch kastede en kniv i øjet på en dreng fra Brabrand.

Normalt er det pure hygge og solskin, når en række kendte musikere driver rundt mellem de danske havne og fortolker andres sange i DR-programmet 'Sommertogtet'.

Men i lørdagens udgave tog familieprogrammet en makaber drejning, da Mads Langer, Michael Falch og Oh Land fik åbnet posen med barndomstraumer.

Det hele starter, da der skal sættes sejl, og deltagerne taler om, hvorvidt de ville turde kravle op i masten.

Mads Langer, Michael Falch og Troels Lyby under dæk på skonnerten Aron. Foto: Per Arnesen/DR

»Jeg har faktisk en bekendelse,« lyder det - ud af det blå - fra Mads Langer.

»I børnehaven var et klatrestativ, hvor jeg klatrede op med min bedste ven, Michael, og vi sad deroppe. Jeg har været tre og et halvt eller fire. Men jeg syntes, det kunne være så spændende at se, hvordan det så ud, hvis han faldt ned,« siger han og virker nærmest chokeret over sit eget udsagn.

Det samme er Oh Land, som stiller det eneste rigtige spørgsmål i situationen:

»Hvorfor vil du sige det på fjernsyn!?«

Til det svarer den 37-årige singer-songwriter, at han er så frygteligt flov over det, at han bliver nødt til at gå til bekendelse.

»Jeg skubbede ham ned. Og han brækkede kravebenet. Og han kom aldrig tilbage til børnehaven, og jeg har aldrig fået sagt undskyld. Jeg har døjet med det hele livet. Så Michael: Jeg tror, du flyttede til Aalestrup, jeg vil gerne sige undskyld. Jeg har været så ked af det hele mit liv.«

Men det stopper ikke dér. For historien minder Michael Falch om, at han også gemmer på et barndomstraume:

»Da jeg var fem år, kastede jeg en kniv i øjet på en dreng fra Brabrand.«

Vært Troels Lyby og deltagerne Mads Langer, Nanna Øland Fabricius og Michael Falch ombord på skibet Aron i Helsingør. Foto: Per Arnesen/DR

64-årige Michael Falch fortæller dog, at det var et uheld.

»Vi stod og kastede på en papkasse, som vi havde lavet et mål på – jeg havde fået en lille dolk – men kniven ramte papkassekanten, så den røg tilbage og ind i øjet på min kammerat. Han måtte ikke lege med mig mere. Han gik bare rundt med en klap for øjet. Og så flyttede vi fra Brabrand til Lystrup,« siger Michael Falch, der lige som Mads Langer ikke ved, om hans 'offer' er okay i dag.

»Jeg håber, det øje er kommet sig på en eller anden måde – virkelig seriøst.«

Den tredje og sidste deltager Oh Land byder også ind, men hendes historie er dog mere klam og ildelugtende, end den er blodig.

Hun puttede nemlig en hundelort i en konvolut og sendte den til en veninde, som ikke gad lege med hende.

»Jeg havde bare glemt, at min far var organist i Mosede Kirke, og på konvolutten stod der 'Mosede Kirke'. Så de har fået en hundelort med posten fra Mosede Kirke. Det var ret let at gennemskue, hvem der havde sendt den.«