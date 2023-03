Lyt til artiklen

Den tidligere direktør for Malmö Opera skal nu være vært på et sangprogram på DK4.

Det skriver Mediawatch.

I en pressemeddelelse fra tv-stationen står der, at den fyrede direktør for operaen får programmet 'Så syng da Danmark' og skal sendes i 32 afsnit, hvor seerne skal synge med på 100 sange fra Højskolesangbogen.

»DK4 har i mange år været musikkens kanal – inden for forskellige genrer. Nu kan vi så med store glæde præsentere seerne for en syng med- og sangglædeprogramrække på et meget højt niveau, som Michael Bojesen er garant for,« lyder det fra Stig Hassner, der er stifter og ejer af kanalen.

Michael Bojesen blev fyret fra sit job ved Malmö Opera efter mail fra 2015 blev offentliggjort i Ekstra Bladet.

Her havde den nu kommende tv-vært skrevet upassende om en kvindelig sanger.

Michael Bojesen har krævet en erstatning på 500.000 fra Ekstra Bladet.

Han mener nemlig, at det var Ekstra Bladets skyld, at han blev fyret fra sin stilling hos Malmö Opera.

Det nye program sendes første gang skærtorsdag i påsken.