Den 41-årige forretningskvinde Mia Wagner, som er kendt DR-programmet 'Løvens Hule', har brudt med sin kæreste.

Parret, som har været sammen i fire år, gik fra hinanden i løbet af efteråret.

Det bekræfter Mia Wagner over for avisen.dk.

»Jeg synes, man skal passe på med at pege på en enkelt årsag til, at tingene ikke går, som man håber på,« siger hun til mediet.

Den 41-årige administrerende direktør for Freeway-koncernen fortæller dog, at det komplicerede puslespil, det kan være at skabe en god bonusfamilie, blev for svært for parret at få til at gå op.

Selvom Mia Wagner er skuffet over, at kærligheden brast, glæder hun sig over, at hun nu får mere tid til at være alene sammen med sine døtre.

De tre er midlertidigt flyttet hjem til hendes forældre, der bor i et stort hus i udkanten af Viborg.

Huset - som er Mia Wagners barndomshjem - blev for flere år bygget om til et familiekollektiv, så der er god plads til både løvinden og hendes børn.

Mia Wagner har to børn fra et tidligere forhold. Foto: Per Arnesen Vis mere Mia Wagner har to børn fra et tidligere forhold. Foto: Per Arnesen

Mia Wagner, som fremstår som en sympatisk løve i det populære DR-program 'Løvens Hule', blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2003.

Efterfølgende blev hun advokat og sidenhen partner i familiens advokatfirma 'Wagner' i Viborg.

Siden 2017 har den 41-årige forretningskvinde været administrerende direktør i Freeway, som blandt andet ejer eller delvist ejer dating.dk, plusbog.dk og avisen.dk.

Til sidstnævnte fortæller hun, at hun i de forgangne 20 år løbende har haft en profil på dating.dk - og den er nu blevet genaktiveret.