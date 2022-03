TV 2 har foretaget et usædvanligt valg med deres populære dramaserie 'Sommerdahl'.

Det sker i forbindelse med karakteren Laura Sommerdahl – hovedpersonen Dan Sommerdahls datter – der indtil videre er blevet spillet af 25-årige Laura Kjær, kendt fra 'Badehotellet' og filmen 'Team Albert'.

Laura Kjær er nemlig siden sæson to begyndt på skuespillerskolen i Aarhus, hvor man i begyndelsen af uddannelsen ikke må arbejde ved siden af, og derfor har hun ikke kunnet være med i den nye tredje sæson af 'Sommerdahl'.

Her ville man normalt så bare skrive karakteren ud af historien, men ikke denne gang.

Laura Kjær som Dan Sommerdahls datter i de første to sæsoner af 'Sommerdahl'. Vis mere Laura Kjær som Dan Sommerdahls datter i de første to sæsoner af 'Sommerdahl'.

TV 2-folkene synes nemlig, at Laura-karakteren repræsenterer en vigtig ungdommelig del af 'Sommerdahl'-universet, så derfor har de i stedet givet rollen videre til 24-årige Mia Helene Højgaard, der sjovt nok ligesom sin forgænger er kendt for at spille stuepige i 'Badehotellet'.

»Folk synes, det er helt vildt specielt, når jeg fortæller dem det, men det må man bare acceptere. Jeg kendte jo Laura i forvejen, så det gjorde det lidt mere okay og overskueligt, at jeg skulle overtage rollen,« fortæller Mia Helene Højgaard.

Og faktisk faldt tilbuddet om at overtage rollen på et helt perfekt tidspunkt, fortæller hun videre.

Mia Helene Højgaard fik nemlig sidste forår besked om, at hendes karakter, Ane Kjær, var blevet skrevet ud af den aktuelle sæson ni af 'Badehotellet', og så stod hun pludselig uden skuespillerarbejde.

Mia Helene Højgaard i 'Badehotellet' (yderst til højre). Vis mere Mia Helene Højgaard i 'Badehotellet' (yderst til højre).

»Det var lidt mærkeligt ikke at skulle være med mere,« erkender Mia Helene Højgaard og tilføjer:

»Det giver jo fin mening i forhold til historien, da min karakter er blevet gift og er flyttet til Fyn, men jeg syntes stadig, det var trist, for jeg vil vildt gerne arbejde sammen med de andre. Så jeg har været glad for, at 'Sommerdahl' har udfyldt det tomrum, der ellers ville have været.«

I 'Sommerdahl' har hun i den nye sæson især flere scener med skuespiller Mathias Käki Jørgensen, som spiller hendes kæreste, Benjamin.

Hun kendte ikke Mathias i forvejen, men de fik det hurtigt til at fungere, fortæller hun.

Mia Helene Højgaard som den 'nye' Laura Sommerdahl i 'Sommerdahl'. Vis mere Mia Helene Højgaard som den 'nye' Laura Sommerdahl i 'Sommerdahl'.

»Han er jo bare virkelig en nede på jorden, jysk gut, så han var nem at snakke med. Ligesom 'Badehotellet' er 'Sommerdahl' én stor familie, så det har generelt været nemt at blive en del af det hele.«

Mia Helene Højgaard fortæller videre, at hun i forbindelse med castingen skrev til Laura Kjær, at hun måske skulle overtage hendes rolle.

»Hun sagde, jeg bare skulle være mig selv, og så skulle det nok gå. Jeg tror også, jeg har set det lidt, som at jeg skulle lave en helt ny rolle for at fjerne lidt af presset. Men folk har generelt bare taget så godt imod mig, så det har alt i alt bare været en virkelig god oplevelse.«

Mia Helene Højgaard er oprindelig fra Odense, men bor i dag i København, hvor hun blandt andet har gået på skuespillerakademiet.

Hun kom som 14-årig ind i filmbranchen via Niels Arden Oplevs film 'Kapgang', hvor en caster syntes, hun lignede skuespiller Rosalinde Mynster, og derfor spurgte, om ikke hun ville prøve at spille hendes karakters lillesøster i TV 2s på det tidspunkt helt nye tv-serie 'Badehotellet'.