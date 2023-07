Det var bestemt ikke et let valg, da Mette Sommer i 'Bachelorette' skulle vælge mellem de sidste to bejlere.

Valget stod til sidst mellem Stig og Boris, der begge var kommet godt under huden på den 33-årige lærer.

Inden valget skulle tages, fortalte en nervøs, men håbefuld Stig, at han virkelig følte, han godt kunne være den, der endte med Mettes sidste Rose.

Den samme tanke havde Mette, der virkelig var blevet overrasket over Stigs udvikling og hans følelser for hende.

Til sidst blev det dog Boris, der løb med Mettes kærlighed.

Til B.T. fortæller Mette, at selvom der var tale om en svær beslutning, så var hun alligevel sikker på, at det skulle være musikproduceren fra København, der skulle have rosen.

»Jeg var i tvivl. Det var jeg virkelig. Men jeg vælger at gå med min mavefornemmelse, og den havde hele vejen igennem sagt, at det skulle være Boris.«

Ifølge Mette Sommer følte hun bare en større kemi med Boris end Stig, og derfor endte det også med at blive ham, hun valgte.

»Han var skøn at være sammen med, det var han virkelig, og det havde han været i hele programmet.«

De to havde også delt et helt særligt minde under drømmedaten, hvor Boris tatoverede Mette for rullende kameraer.

Den tatovering fortryder hun da heller ikke, at hun fik.

»Det var en skøn oplevelse og et dejligt minde,« lyder det.

Og selvom Stig i den grad var slukøret over valget, fortæller Mette Sommer, at de to fik talt ud om hele programmet kort efter, at kameraerne slukkede, og de vendte retur til Danmark.

»Vi talte allerede halvanden uge efter, og efter min opfattelse er alt godt mellem os,« fortæller hun.

Hvad der sker efter den sidste rose, må man desværre vente med at finde ud af til næste uge.

