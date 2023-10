Mette Sommer har fra start ligget solidt i toppen af 'Vild med dans'.

Det har skabt et nyt problem for 'Bachelorette'-influenceren, hvis hun og dansepartneren Morten Kjeldgaard går videre i dansekonkurrencen fredag aften.

Mette Sommer har nemlig længe planlagt en stor familieferie til Rhodos i efterårsferien i næste uge, fortæller hun i en videostory på Instagram.

»Jeg har virkelig gået og tænkt: Hvad gør jeg, hvis jeg stadig er med? Skal jeg droppe ud af 'Vild med dans', eller skal jeg lade være med at komme med hele min familie til Rhodos og fejre min far og hans kones runde fødselsdage?« siger Mette Sommer i videoen.

Mette Sommer danser med Morten Kjeldgaard i årets 'Vild med dans'. Parret har fået flotte point, men går de videre på fredag, må Morten Kjeldgaard med på familieferie. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Sommer danser med Morten Kjeldgaard i årets 'Vild med dans'. Parret har fået flotte point, men går de videre på fredag, må Morten Kjeldgaard med på familieferie. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Hendes far fyldte 60 år for to år tilbage, men familierejsen, der skulle markere det, er allerede blevet udskudt af to omgange.

Først på grund af corona og siden på grund af fødslen af Mette Sommers lille niece. Derfor får 'Vild med dans' altså ikke lov til at udskyde familieferien en tredje gang.

»Hvis vi kommer videre på fredag, har Morten tilbudt at tage med familien Sommer til Rhodos, og jeg synes simpelthen, det er så kæmpe stort af ham, at han efterlader sit herhjemme. Jeg ved, hvor travlt han har,« roser Mette Sommer.

Den 34-årige nydanser har ikke lyst til at gå glip af kvalitetstiden med særligt sin lille nye niece og resten af sin jyske familie.

Derfor er Mette Sommer indstillet på, at familieferien også kan komme til at indeholde 'hård træning'.

»Og så bliver ferien – det kan man jo ikke engang kalde det længere – forkortet en del,« forklarer Mette Sommer.

Ikke mindst fortæller den 34-årige 'Bachelorette'-stjerne, at hun har været nervøs for, hvordan udmeldingen om hendes ferie vil blive taget imod.

For hun understreger, at hun bestemt stadig drømmer om at gå videre i 'Vild med dans' og håber på seernes fortsatte opbakning.

Hør seneste afsnit af B.T.s sladderpodcast 'Det vi taler om' herunder.