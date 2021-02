»Jeg tror, det er svært for almindelige mennesker at sætte sig ind i frygten for at bo på gaden. Jeg har været sindssygt bange for at ende på gaden igen.«

49-årige Mettes levet et liv med druk, stoffer og omkring to et halvt år på gaden. I gennem størstedelen af hendes liv har der været gæld, som har forfulgt hende, og det prøver hun at få bugt med i sæsonpremieren på 'Luksusfælden'.

»Jeg er så lettet over, at jeg har fået tag over hovedet. Boligløsheden er roden til alt ondt. Det har været en ond cirkel, uden hjem, intet arbejde eller hjælp,« forklarer Mette over for B.T.

I aftenens program bliver hele Mettes liv portrætteret, og det er langtfra et liv, de fleste mennesker kan nikke genkendende til.

Et liv propfyldt med fart over feltet og et liv i London med fest og farver, stoffer, druk og omgangskredse med kendte mennesker. Men det er ikke grunden til, hun er med i 'Luksusfælden'.

»Mit vilde liv har ikke noget med min store gæld at gøre. Det har intet med, at jeg endte på gaden at gøre, men jeg har sikkert fået dårlige vaner med derfra, for det var en vild tid.«

For det er først efter den vilde jetsettid, at gælden er vokset.

Mette fortæller til B.T., at hendes bedste ven døde af kræft i 2014, og i et testamente havde han efterladt 10 millioner kroner til Mette.

10 millioner kroner hun havde regnet med ville være i kontanter og klar til brug, men det var derimod penge i aktier og i et hus. Begge dele var svære at komme af med, og det endte med, at Mette brugte penge, hun endnu ikke havde, og flere penge blev til mere druk.

»Det sidste af de 10 millioner går til at komme i behandling. Jeg bliver clean i 2006, og her tager jeg en uddannelse som pædagog. Jeg får arbejde, jeg betaler faktisk lidt af min gæld tilbage,« siger Mette, der understreger, at det også var en hård periode:

»Selvom der specielt er fokus på mit vilde London-liv, så har jeg prøvet i en periode at leve et almindelig liv, med uddannelse og et arbejde, hvor jeg gjorde rent om natten. Under uddannelsen var jeg en enlig mor på SU i fem år, hvor jeg havde 1.500 til mig og min datter om måneden. Derfor har jeg den her skattegæld.«

I programmet redegører eksperterne Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup for Mettes økonomi. Mette har en samlet gæld på 1,5 millioner kroner og en misligholdt gældspost, hvor hun burde betale 31.000 kroner om måneden. Ud af de 1,5 millioner kroner er de 719.000 kroner gæld til skat. En gæld, Mette ikke kan lavet afdragsaftaler på.

»Jeg havde hele tiden fået at vide af rådgivere og advokater, at jeg bare kunne søge gældsernæring, men det blev ved med ikke at kunne lade sig gøre, derfor endte jeg på gaden.«

»Jeg endte med at være hjemløs i knap tre år, hvor jeg også var ind og ud af behandling mod misbrug. Det er den dyreste oplevelse, jeg har. Det var, da jeg boede på gaden, for gælden lavede ikke andet end at vokse.«

Nu har Mette været ædru og clean i halvandet år uden tilbagefald, og planen, som 'Luksusfælden'-eksperterne lavede, holder.

»Der er kommet styr på budgetkontoen. Eksperterne har hjulpet mig i forhold til min bank, og nu kører det bare. Der er heldigvis ikke så meget, man kan bruge penge på i øjeblikket,« siger Mette og griner.

Hun håber at være gældfri fra den private sektor inden for seks år.