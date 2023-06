Det var ubærligt at se Mette Sommers skuffelse, da hun i 'Bachelor' 2022 blev fravalgt af Kasper Skak i den allersidste roseceremoni.

»Jeg var i en boble, hvor Kasper var den eneste mand i min verden. Det var super ubehageligt,« husker hun.

Alligevel har hun valgt at løse billet til endnu en tur i TV 2s datingkarrusel, 'Bachelorette'.

Selvom hun denne gang er garanteret mod at blive sendt hjem, er hun ikke i tvivl om, at programmet i år er langt hårdere for hende.

Mette Sommer har både været med i 'Bachelor' og 'Bachelorette'. Foto: TV 2 Echo

Kort efter Mette Sommer sidste år kom hjem til Danmark – alene – blev hun spurgt, om hun ville prøve lykken én gang til i 2023?

Dengang var hun ikke i tvivl om, at svaret var 'nej':

»Jeg håber sandelig, jeg har fundet kærligheden, når optagelserne begynder,« sagde hun.

Da TV 2 indledte jagten på dette års to kvindelige hovedpersoner, var hun sammen med en mand 'hjemmefra', som hun gennem længere tid havde haft et godt øje til.

Men forholdet gik i stykker, og så ændrede hun mening. Hun bad om et hurtigt møde med tv-holdet, og fire dage senere sagde hun ja!

Til endnu et tv-program. Til endnu et forsøg på for åben skærm at finde en kæreste.

»Jeg håbede, at den rigtige mand ville dukke op. Én, der måske havde set mig i første sæson og vidste, at vi vil være et match,« siger hun.

Denne gang risikerer hun ikke at blive fravalgt. For nu er det hende, der kan vælge og vrage. Det er hende, der har magten til at sende de 16 mænd hjem.

Så snart de to bachelorettes var tilbage på dansk grund, mødtes de for at diskutere deres oplevelser. Foto: TV 2 Echo

Det lyder som den rene svir for en kærlighedssøgende single. Men efter at være kommet hjem fra optagelserne til dettes års 'Bachelorette' er Mette Sommer sikker på én ting:

»Det var meget, meget hårdere end sidste år.«

10. januar i år rejste hun sammen med Julie Kriegler til Mexico, hvor kvinderne i fem uger skulle date og fravælge 16 mænd én for én.

Kvinderne var blevet grundigt forberedt hjemmefra. De havde talt med både psykologer, castere og tv-holdet og vidste, at det ville blive hårdt arbejde og mange timers optagelser hver dag.

»Men man kan ikke forberede sig på, hvor meget energi man bruger,« siger Mette Sommer.

Én ting var at date mange forskellige mænd på samme tid. Noget andet var hele tiden at skulle forholde sig til sig selv og sine følelser:

»Jeg blev overrasket over, hvor hårdt det var. Efter hver enkelt date skulle jeg på optagelser i 1-1½ time, og granske mine følelser. Tv-holdet spurgte om ting, jeg ikke anede, at jeg følte. Det var ekstremt hårdt,« siger 33-årige Mette Sommer.

Julie Kriegler på 26 år supplerer:

»Både Mette og jeg havde mentale breakdowns undervejs. Det var svært at give så meget af sig selv, svært at åbne op for fremmede mennesker og at have kamera på – hele tiden.«

Både Mette og Julie syntes, at det var sjovt at være på date. Men mængden af dem tærede på begge kvinder.

»Jeg har aldrig før datet så mange mænd på én gang. Inden jeg tog af sted, tænkte jeg, at det ville blive interessant, men jeg plejer at holde mig til en mand ad gangen og anede ikke, hvordan jeg skulle opføre mig i det,« siger Julie Kriegler.

Set i bakspejlet ville kvinderne ønske, at programmet havde været lidt mindre presset.

Julie Kriegler plejer at date én mand ad gangen. I 'Bachelorette' skulle hun date 16. Foto: TV 2 Echo

»Vi havde tre fridage i løbet af fem uger, hvor vi skulle have lavet negle og alt muligt. Det var klart bagsiden af medaljen. Jeg ville gerne have haft lagt flere fridage ind,« siger Mette Sommer.

En anden bagside blev hun konfronteret med, når en roseceremoni sluttede med, at hun skuffede en mand.

»Efter nogle af roseceremonierne krammede de – og så blev jeg sat tilbage til sidste år. For jeg ved, at mændene har haft det rigtigt godt sammen.«

Sidste år oplevede hun et unikt sammenhold mellem de kvindelige bejlere, der hyggede sig sammen, læste bøger og spillede spil, når de ikke var på date.

TV2-Redaktør: 'Optagelserne var tætpakkede' B.T. har præsenteret TV2 for Mette og Julies oplevelser under produktionen. Her er redaktør, Thomas Strøbechs, svar:

"Det er ingen tvivl om, at det er krævende at være medvirkende i en stor produktion som ‘Bachelorette’. Vi har undervejs haft en tæt dialog med Mette og Julie om deres forskellige behov, og justeret dagsprogrammer, hvor det var muligt.

Intet er forudsigeligt i ‘Bachelorette’ – derfor sker der også ændringer undervejs. Det er vigtigt at være i tæt dialog og skabe trygge rammer for, at vores medvirkende kan udtrykke deres behov undervejs.

Erfaringen fra i år er, at optagelserne var tætpakkede, blandt andet fordi vi har produceret flere programmer i denne sæson end tidligere.

Vi er den erfaring rigere og tager det med videre i vores arbejde."

»Det gør man på ingen måde, når man er hovedperson og på date hver dag.«

I år har hun boet alene. Mette og Julie blev hver især indlogeret med en deltager fra tv-holdet, for kvinderne måtte ikke kunne diskutere mændene med hinanden eller lægge strategier for forløbet sammen.

»Julie og jeg har hverken konkurreret eller været et hold. Vi mødtes kun til mingle- og roseceremonierne, og når vi skulle have lagt makeup. Undervejs blev vi meget pressede og havde lyst til at tale sammen, men vi var adskilt i alle situationer.«

Noget af det første, Mette Sommer gjorde, da hun i februar var tilbage på dansk jord, var derfor at kontakte Julie Kriegler.

Julie Kriegler og Mette Sommer sås kun til roseceremoni, mingel eller når de fik lagt makeup. Foto: TV 2 Echo

»To dage efter vi kom hjem, mødtes vi og talte det hele igennem. Vi talte om produktionen og oplevelsen og mændene. Det var sjovt.«

Ligesom tv-seerne må B.T.s læsere følge programmet, hvis de vil vide, om det denne gang lykkes Mette Sommer at finde en kæreste.

Men én ting kan hun allerede nu afsløre. Der bliver ikke en tredje omgang dating-tv for hende:

»Nu har jeg været igennem hele møllen. Det har været fantastisk, men nu må jeg finde en anden metode, hvis ikke det lykkes/ikke holder,« siger hun hemmelighedsfuldt.

Når Mette Sommer sammenligner sine oplevelser i 'Bachelor' og 'Bachelorette', er hun ikke i tvivl:

»I 'Bachelor' var jeg sammen med en masse piger, men var usikker på min position. Det var nederen, fordi jeg ikke vidste, om jeg var købt eller solgt. Men den fedeste oplevelse var klart 'Bachelor'.«