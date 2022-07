Lyt til artiklen

Kampen om kærligheden var hverken grim eller ukærlig i anden sæson af 'Bachelor' på TV 2 – men alligevel gik en kvinde slukøret og skuffet fra programmet.

Da det stod klart, at Kasper Skak havde valgt, at det var den 25-årige Helena Witt, der skulle have hans sidste rose, betød det også, at Mette Sommer ikke fik den.

I programmet 'Efter den sidste rose', der ligeledes bliver sendt på TV 2, fortæller Mette Sommer til vært Petra Nagel, at hun efter optagelserne skulle have en pause fra både Helena Witt og Kasper Skak.

Men nu fortæller Helena Witt til B.T., at hun håber på, at stemningen kan blive rigtig god mellem de to 'Bachelor'-kvinder igen.

»Jeg har set Mette, hvor de andre har været med,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har personligt haft behov for at tale ud med hende, og jeg tror, vi begge ville synes, det var underligt, hvis vi ikke skulle være venner over en gut.«

Derfor har det også betydet meget for Helena Witt at få en dato i kalenderen med Mette Sommer, så de kan få talt om det hele.

»Vi har ikke haft snakken endnu, men vi har en dato i kalenderen,« lyder det.

Mette har ikke planer om at skabe et langt venskab med Kasper, men de to kan sagtens tale sammen den dag i dag. Foto: TV 2 Vis mere Mette har ikke planer om at skabe et langt venskab med Kasper, men de to kan sagtens tale sammen den dag i dag. Foto: TV 2

På samme måde fortæller Mette Sommer, at de to kvinder skam nok skal finde ud af det hele, men at det har været hårdt, mens programmet har kørt.

»Inden programmet hang vi bare ud, men talte ikke om det. Da programmet begyndte, blev det svært. Jeg tror ikke, jeg helt kan sætte ord på, hvorfor det var så svært. Det føltes bare ubehageligt at ses,« fortæller hun.

Hun glæder sig nu til, at hun og Helena Witt skal tale sammen.

»Vi skal mødes 27. juli, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så kan jeg også få sat ord på, hvilke følelser jeg har haft,« forklarer hun.