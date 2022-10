Lyt til artiklen

Mandag debuterede Mette Frisk som vært på 'Sporløs', da programmet blev genoplivet efter tre års pause.

»Jeg føler simpelthen, jeg har været i en regulær kærlighedsstorm! Jeg har fået en masse dejlige beskeder. Der har siddet rigtig mange mennesker og heppet på, at 'Sporløs' skulle komme tilbage på skærmen, og det kan man godt mærke,« fortæller den debuterende 'Sporløs'-vært til B.T.

Ikke mindst kan Mette Frisk mærke, at programmet, hvor hun hjælper de medvirkende med at finde deres ophav, berører noget i seerne.

»De følelser, som det berører, berører os alle sammen. Det er noget universelt i det ønske om at blive set og anerkendt og elsket,« forklarer tv-værten.

Mette Frisk debuterede mandag aften som vært på 'Sporløs', hvor hun hjalp nordjyske Sune med at finde familie i Rumænien, hvorfra han blev adopteret som femårig. Foto: Dror Kasinsky / STV

Og ligesom 'Sporløs' berører seerne, så rør det også værterne.

Den seneste vært Ditte Haue fortalte for nylig, at programmet for hende var både »vanvittigt givende, men også vanvittigt hårdt at lave, fordi man investerer sig selv så meget«.

På samme måde fortalte Line Baun Danielsen, at hun »tudede i hvert eneste program«, dengang hun var studievært på det originale format for snart tyve år tilbage.

Derfor havde Line Baun Danielsen i sine to år i værtsrollen altid en pakke kleenex ved hånden og en aftale med kameramanden om, at han zoomede ud, når hendes underlæbe begyndte at bævre.

Og heller ikke den nye vært Mette Frisk kan sige sig fri for at tage 'Sporløs' ind.

»Selvfølgelig bliver jeg dybt berørt af de historier og personer, vi møder. Heldigvis bliver jeg mest berørt, når det lykkes at få nogen til at møde hinanden, og der peger kameraet heldigvis ikke på mig,« siger Mette Frisk og griner.

Mette Frisk, journalist, tv-vært og tv-tilrettelægger. Siden 2003 har hun været hos DR, hvor hun har været på TV Avisen, Kontant, Magasinet Søndag og vært på blandt andet 'Forsvundne arvinger' - og nu også 'Sporløs'. Foto: Bax Lindhardt

For ligesom det er bevægende, når familiemedlemmer finder hinanden, så minder det hende også om, hvad der er vigtigt i hendes eget liv:

Familien.

»Det får én til at reflektere over sit eget liv. Hvad er det for nogle valg, jeg selv træffer i mit liv? Får jeg brugt min tid rigtigt? Det er ikke til at komme uden om, at på den sidste dag, så handler det om, om man har brugt tid sammen med dem, man elsker.«

Privat er Mette Frisk gift med DR-redaktøren Søren Klovborg, som hun har sønnerne Svante og Aske på 10 og 13 år med.

Derudover har Søren Klovborg de to voksne døtre Carla og Ida fra et tidligere forhold.

I sidste afsnit af 'Forsvundne Arvinger', så Mette Frisk et afsnit af hendes nye program 'Sporløs'. Deltageren Ejner havde nemlig tidligere forsøgt at samle sine slægtninge i 'Sporløs', men fik brug for hjælp af 'Forsvundne arvinger' til at finde dem endnu en gang. Foto: Kasper Borg Rabøl / DR

Men trods den nylige 'Sporløs'-debut, så er det nu særligt optagelser til DR-programmet 'Forsvundne arvinger', som Mette Frisk har travlt med.

Men det ændrer ikke på, at hun er klar på at lave mere 'Sporløs'.

»Vi håber på, vi skal lave en ny sæson,« slutter tv-værten med et smil.