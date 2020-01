Iværksætteren Mette Neerup Mariager stod torsdag i 'Løvens hule' på DR med sin virksomhed That's Mine, som fremstiller produkter til babyer og børn, og som hun selv har bygget op fra bunden.

Det lykkedes hende at lande en investering fra Jacob Risgaard, der betalte 250.000 for 30 procent. Men vejen til investeringen har været lang og hård – og er især gået ud over familielivet.

Det fortæller Mette Neerup Mariager i et interview til B.T.:

»Jeg har været alene i virksomheden gennem lang tid, hvor der har været op- og nedture. Det har betydet, at jeg var væk fra mit barn de første fire år, fordi jeg skulle arbejde konstant.«

Mette Neerup Mariager fik en investering fra Jacob Risgaard. Foto: DR Vis mere Mette Neerup Mariager fik en investering fra Jacob Risgaard. Foto: DR

Iværksætteren tilføjer, at hun på et tidspunkt arbejdede så hårdt, at hendes krop sagde stop:

»Når jeg havde succes, skulle jeg ride videre på bølgen, mens jeg skulle knokle endnu hårdere, når det ikke gik særlig godt,« siger Mariager og fortsætter:

»Det betød, at jeg fik en blodprop i benet. Og lægen fortalte, at det var et tydeligt tegn på stress, fordi mit blodtryk heller ikke så godt ud.«

'Løvens hule'-deltageren siger, at alle hendes timer i værkstedet har betydet, at hun ikke har kunnet være til stede, når hun har brugt tid med venner og veninder.

Mette Neerup Mariager var gennem en stor nedtur i That's Mine, inden hun deltog i 'Løvens Hule':

»På et tidspunkt investerede jeg alt mit overskud i nogle produkter, som et andet firma begyndte at lave. Det betød, at jeg tabte en masse ordrer. Derefter måtte jeg arbejde dag og aften for at få de ordrer tilbage i bogen.«

I programmet fortalte Mariager, at Jesper Holst Schmidt, der tidligere har været investor og direktør i Kähler Design, allerede er investor.

Det betød, at Jacob Risgaard ville købe sig ind som ligeværdig partner. Derfor ejer Mette Neerup Mariager nu 40 procent af That's Mine, mens Risgaard og Schmidt ejer 30 procent hver.

Mette Neerup Mariager med sine to investorer: Jacob Risgaard og Jesper Holst Schmidt. Foto: Mette Neerup Mariager Vis mere Mette Neerup Mariager med sine to investorer: Jacob Risgaard og Jesper Holst Schmidt. Foto: Mette Neerup Mariager

Iværksætteren fortæller, at det var helt perfekt at få Jacob Risgaard med i virksomheden:

»Da jeg så, at der kom en ny løve, tænkte jeg: 'Spændende.' Da jeg så, at det var Jacob, så vidste jeg, at det var ham, jeg helst ville have med.«

Hun synes, at det er lidt mærkeligt pludselig at blive en offentlig person, når hun har været vant til at arbejde helt alene i værkstedet.

42-årige Jacob Risgaard fortæller, at han investerede i Mette Neerup Mariager, fordi han tror på hendes virksomhed:

»Coolshop er i forvejen inde på børnemarkedet, og jeg tror bestemt, at der er plads til That's Mine. Det er nogle fede produkter.«

That's Mine er en virksomhed, der producerer ting til babyer og små børn.

Indtil for nylig var Mette Neerup Mariager alene om at produktionen, men nu har hun fået to hjælpere, mens Jacob Risgaard ligeledes har sat sit team til rådighed.

'Løvens hule' kører på femte sæson, og det nyeste afsnit kan ses på DR hver torsdag fra klokken 20.