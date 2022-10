Lyt til artiklen

»Da kameraerne slukkede midt i juli, havde jeg kæmpe optur. Jeg var godt klar over, at der havde været nogle bump på vejen, men 'ved du hvad, Mette?', tænkte jeg, 'den klarede du godt,« fortæller 'Gift ved første blik'-deltageren Mette Blume.

»Og så var jeg jo ved at tabe næse og mund, da programmet blev sendt.«

Torsdag løb sidste afsnit af DRs datingprogram over skærmen, og her kom det næppe som en overraskelse for nogen, at den 59-årige førtidspensionist valgte at lade sig skille fra den 59-årige virksomhedsejer Steen Theil.

Der var 'ikke rigtig nogen kærestekemi', fortalte de samstemmende, mens Mette Blume kaldte forholdet for 'hyggeligt, men heller ikke mere end det'.

Det kom næppe som en overraskelse for nogen, at Steen Theill og Mette Blume lod sig skille i torsdagens sæsonafslutning. Foto: Mads Castillio Vis mere Det kom næppe som en overraskelse for nogen, at Steen Theill og Mette Blume lod sig skille i torsdagens sæsonafslutning. Foto: Mads Castillio

For seerne havde det til gengæld stået klart nærmest fra begyndelsen, at Steen Theill ikke syntes, det var hyggeligt. Flere gange fortalte han til kameraet, at han var træt af, at Mette Blumes veganske livsstil fyldte så meget. De havde ingen fælles interesser, fortalte han. Og det blev først rart at være sammen, da de holdt op med at tale til hinanden.

Når Mette Blume i sidste afsnit kalder forholdet 'hyggeligt', er det til gengæld fordi, det var hvad hun troede, det var, fortæller hun.

Lige indtil hun så programmet.

»På bryllupsnatten foreslog jeg Steen, at vi lavede en gentleman agreement om, at selvom vi sandsynligvis ville blive irriterede på hinanden, så ville vi lade være med at tale grimt om hinanden til kameraet og i pressen – og så viser det sig, at han ikke har gjort andet fra start til slut,« siger Mette Blume.

Hun ønsker fortsat at overholde aftalen, og derfor har hun ikke lyst til at kaste med mudder i nærværende artikel.

Men hun vil gerne komme med sin version af nogle af de ting, som kommer frem om hende i programmet.

»Han har sagt ting, jeg ikke kan genkende. Blandt andet kunne mine venner slet ikke lade være med at grine, da de hørte Steen sige, at jeg 'er svær at lokke et glas vin i',« griner Mette Blume.

Man er jo ikke afholdsmand, bare fordi man ikke drikker alkohol inden frokost, påpeger hun.

Mette Blume undrede sig over Steen Theils bemærkning om, at det var svært at lokke hustruen til at drikke et glas vin. Foto: Mads Castillio Vis mere Mette Blume undrede sig over Steen Theils bemærkning om, at det var svært at lokke hustruen til at drikke et glas vin. Foto: Mads Castillio

»Derudover lyder det som om, jeg har tvunget min stakkels mand til at tage på vegansk bed and breakfast for at spise plantebaseret seksrettersmenu, men jeg spurgte ham altså, om han ville ned i byen og spise, men det ville han ikke.«

Generelt er hun ærgerlig over, at den veganske livsstil kom til at fylde så meget i programmet. Efter deltagerens eget udsagn fyldte veganer-snakken kun få procent af de mange timers optagelser, som kom i kassen under eksperimentet. Og ofte var det Steen Theill selv, der bragte det på banen, mener hun.

Hun er derfor ærgerlig over, at hun nu er kendt som 'snerpede veganer-Mette', og at seerne ikke fik lov at se den livsglade Mette Blume, der træner i fitnesscentret, renoverer sin bolig og har det sjovt med veninderne.

»Jeg synes helt ærligt også, at programmet er lidt kedeligt. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg selv er med, men der er sådan en tung energi i forhold til de tidligere sæsoner. Der er ikke ret meget humor og fart på. Det virker som om, der har hængt en stor mørkegrå sky over alle deltagerne,« siger hun.

Selv ønskede hun ikke at fokusere for meget på alt det negative. Derfor er det også først i det ottende og allersidste afsnit, at hun lufter over for parterapeuten, at den notorisk travle forretningsmand Steen Theill har været svær at lave aftaler med, fordi hans kalender altid er fyldt med golfture, og at han ofte er ankommet op til flere timer for sent, når det endelig er lykkedes.

»Når jeg ikke nævner det tidligere, er det fordi, jeg er nogenlunde velopdragen – og det kan man da godt ærgre sig over bagefter, når man selv bliver smidt under bussen,« siger Mette Blume.

»Jeg undrer mig over Steens behov for at pålægge mig skyld. Det var ingens skyld. Vi passede bare ikke sammen.«