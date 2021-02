»Jeg fik et brev ind af døren, hvor der stod, at jeg havde arvet 10 millioner. Så jeg shoppede, drak og tog stoffer for de penge. Det var mit liv.«

49-årige Mette har levet, som de færreste mennesker i Danmark. Hun har levet det helt dyre jetsetliv med masser af rejser, fester med store stjerner og bopæl i London.

Lige indtil det hele blev vendt på hovedet.

»Jeg kunne finde på at tage til København og bruge en halv million med ungerne og kalde det en kulturrejse,« fortæller hun i sæsonpremieren på 'Luksusfælden', der bliver vist tirsdag aften på TV3.

Her fortæller hun også, at hun havde sine penge i en bankboks. Hun elskede nemlig kontanter. Og mange af dem.

Men lige så hurtigt, Mette var strøget til tops, efter hun var flyttet til London i en alder af 17 år, lige så hurtigt gik det nedad igen.

»Jeg troede jo aldrig, at de her penge skulle få en ende, men det gjorde de.«

Efter at alle millionerne var brugt op, endte Mette på gaden i slutningen af 2016. Her levede hun som hjemløs i Istedgade i København.

Her var hendes tilstedeværelse præget af alkoholisme og stofmisbrug i et års tid.

Herefter har hun brugt to og et halvt år på at komme tilbage til livet.

Efter flere forgæves forsøg er det lykkedes. Hun har taget en uddannelse, fået et job, fået tag over hovedet på Østerbro og er nu ædru og clean på halvandet år uden tilbagefald.

Trods et nyt liv skylder Mette stadig penge, mange penge.

For hun hænger stadig fast i luksuslivet og har kun træk på skulderen til overs for eksperterne, da de afslører, at hun trods en beskeden indtægt årligt bruger næsten 50.000 på skønhedsbehandlinger, personlig træner, negle, hår og vipper, fordi »alle hendes veninder gør det.«

Du kan se Mettes historie og hendes gældsproblemer i sæsonpremieren på 'Luksusfælden' på Viaplay og på TV3 tirsdag klokken 20, hvor det er op til eksperterne Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup at hjælpe hende med at rydde op i hendes gældsproblemer.