»Jeg tror, jeg vil savne 'Den store bagedyst', til jeg dør. Det vil altid være en del af mig,« fortæller Mette Blomsterberg.

I denne uges udgave af DRs populære bageprogram er den 51-årige konditor tilbage i bageteltet som gæstedommer ved siden af sin gamle dommerkollega Jan Friis-Mikkelsen.

»Det var jo nærmest som at komme ind i sit barndomshjem,« fortæller hun om oplevelsen.

»Det var simpelthen så hyggeligt at være tilbage, og jeg blev taget enormt godt imod af produktionen og Markus (Grigo, red.) og Katrine (Foged Thomsen, red.). Det var faktisk meget vigtigt for mig, da vi blev spurgt om at komme tilbage, at de syntes, det var en god idé, for vi skulle jo ikke komme og træde ind over deres. Nu har de dommerrollerne, og de gør det super godt,« fortæller Mette Blomsterberg.

Det var Blomsterberg selv, der i 2016, efter fem sæsoner, valgte at sige stop.

Hun forklarer, at det skyldtes flere ting. Både af privat og professionel karakter.

»Det vigtigste var, at jeg kunne mærke i maven, at nu var det tid.«

Hun fortsætter:

»Jeg havde også en bror, der havde det sindssygt svært, og vi havde en butik, der kæmpede. Jeg savnede faktisk også – det gør jeg stadigvæk – at lave nogle nye programmer.«

Mette Blomsterberg forklarer, at selvom hun var glad for at lave 'Den store bagedyst', så er fem år lang tid at lave det samme.

»Det er også en stor produktion, der fylder meget. Selvom man møder nogle skønne mennesker, så var det bedst at stoppe, før jeg kørte træt i det.«

Hun skiftede efterfølgende DR ud med TV 2, hvor hun i to sæsoner var vært på 'Sukkertoppen'.

Privat kæmpede hun som nævnt med sit konditori i Lyngby, der gik konkurs i 2019, og sidste år, midt under coronakrisen, mistede hun så sin bror, der faldt om på sit køkkengulv og døde efter et hårdt liv med alkohol.

I dag er hun ovenpå igen og har travlt som selvstændig, hvor hun lever af at formidle sit fag.

»Jeg skriver bøger, har min egen bageserie, laver forskellige events, kurser og foredrag. Jeg har for eksempel lige været på Grønland og undervist på et hotel. Det er jeg ret glad for, at jeg kan koncentrere mig om nu,« fortæller Mette Blomsterberg.

»I 'Den store bagedyst' arbejder man jo med amatører, og det er også skønt og dejligt, og det er et sindssygt stærkt koncept, men jeg savnede også det egentlige håndværk, hvor man kommer lidt mere ned i nørderiet, så det har også været dejligt at komme tilbage til,« tilføjer hun.

Hvis hun en dag får tilbuddet om at vende tilbage som fast dommer i 'Den store bagedyst', vil hun lade sin mavefornemmelse afgøre, om det bliver et ja eller nej, men hun vil være ydmyg og stolt, hvis de spørger, fortæller hun.

Det er heller ikke på tegnebrættet at åbne et nyt konditori lige foreløbig, slår hun fast.

»Man ved aldrig, men lige nu har jeg rigeligt at se til med alt det andet. Jeg har også lige lavt lidt tv med Linse Kessler, og så kommer der et TV 2-program i det nye år, hvor jeg har været med til at lave et junkfood-eksperiment. Jeg tror, det kommer til januar.«

Mette Blomsterberg blev inden 'Den store bagedyst' landskendt, da hun i 2010 dukkede op på DR med programserien 'Det søde liv', ligesom hun også har lavet tv med James Price.