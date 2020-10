Fredag efter fredag stryger hun hen over gulvet i 'Vild med dans'. Men når Merete Mærkedahl ikke er iført dansesko og farverige kjoler, knokler hun med et andet projekt, der fylder kalenderen godt og grundigt op.

Nemlig successerien 'Badehotellet'.

Optagelserne til den ottende sæson er i fuld gang, og her medvirker Merete Mærkedahl fortsat som kokkepigen Othilia. Med 'Vild med dans' oven i hatten kan man udefra kun forestille sig, hvor pakket arbejdskalenderen ser ud for den 38-årige skuespiller.

Og hun indrømmer da også, at der i øjeblikket er tryk på arbejdslivet med med tv-optagelser og dansetræning.

Skuespiller Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Skuespiller Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen. Foto: Martin Sylvest

»I onsdags var jeg på 'Badehotellet' i 11 timer. Bagefter skulle jeg ind og danse med Thomas (Evers Poulsen, red.) fra klokken 19 til 22,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Sådan en dag... Der stod jeg op kl. 5, mødte klokken 6 til 17. Så dansede jeg i tre timer, og bagefter var jeg en tur i kostumen og skulle have lavet en kjole. Bagefter kommer jeg hjem – måske klokken 1 – og så op dagen efter og møde klokken 9,« forklarer Merete Mærkedahl om en typisk dag, hvor 'Badehotellet' og 'Vild med dans' kolliderer med hinanden.

»Det er meget forskellige dage. Indtil videre har jeg nydt det, men det er klart, at sådan nogle dage er jeg fuldstændig baldret dagen efter.«

Merete Mærkedahl understreger, at alle dage ikke er sådan, da hun får lagt mange af sine 'Badehotellet'-optagelser samme dag.

Og hun kommer da heller ikke igennem dagene uden hjælp fra forskellige kanter.

»Nu er det sådan på de to produktioner, at der er nogle vanvittige dygtige produktionsmedarbejdere, som sørger for, at jeg kan komme fra a til b, og sørger for pauser og forplejning.«

»Og så vil jeg også godt lige sige, at vi i min familie har indrettet os sådan, at min kæreste, Anna, for tiden er hjemmegående med vores børn. For der er jo dage, hvor jeg ikke er hjemme hele dagen, og det ville ikke kunne hænge sammen, hvis ikke der var nogen, der holdt skansen derhjemme,« siger hun grinende.

Ifølge den nuværende plan er optagelserne til 'Badehotellet' sat til at vare til november. Herefter bliver der – hvis alt flasker sig for Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen – mere plads til dansen.

»Det kommer an på, hvor heldige vi er med at gå videre. Men med tiden kommer jeg også til at kunne fokusere på det her 100 procent.«